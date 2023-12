První zkušenosti s fotopříslušenstvím Moment pro iPhone: Nutnost pro každého fotografa 

Společnost Moment zahájila svou úspěšnou první sérii produktů už v roce 2013, a to kampaní na Kickstarteru. To mimochodem Apple představil teprve iPhone 5S. Nyní zde máme iPhony 15 a 15 Pro a Moment pro ně nabízí skutečně bohatou řadu produktů, která pozvedne vaše mobilní fotografování na úplně jinou úroveň.

Možná si pamatuje na nyní už mrtvou společnost Olloclip. Její předsádky měly úspěch i u nás, jenže s postupem času se na ně zapomnělo. Moment je ale jiná liga. Nejsou to malé a nevýkonné objektivy, jedná se o „téměř“ profesionální techniku, která vám dopomůže k dokonalým výsledkům – ať už ve fotografii nebo ve videu. Čočky jsou ve skutečnosti vyráběny stejnými procesy jako čočky pro běžné kamery. Jsou vyrobeny ze skla a kovu, nic jiného. Používají se prostě pouze a jen vysoce kvalitní materiály.

Kryty a upínací mechanizmus

Objektivy nijak nenacvakáváte na telefon, ale uchytíte je do samotného krytu. Ten společnost nabízí pro mnohé modely telefonů v mnoha barevných kombinacích. Na první pohled se od běžných krytů nijak neliší, na ten druhý ale nabízí jasnou přidanou hodnotu. Jednoduše mu totiž vyndáte vnitřní rámeček kolem modulu fotoaparátů a vyměníte ho za adaptér, do kterého můžete jednotlivé objektivy výrobce snadno uchytit. Ten má navíc přidanou hodnotu – chrání samotné objektivy iPhonu.

K tomu je zde i podpora pro MagSafe, takže nejen že je kryt kompatibilní s jakýmkoli MagSafe příslušenstvím, ale i vlastní stativovou hlavou. Ten má skutečně silný magnet, který přesně ustaví váš telefon, ale zároveň vás nesvazuje nějakými čelistmi, což jasně zjednodušuje manipulaci s telefonem. Na jeho spodní straně pak najdete klasický čtvrtinový závit k uchycení na libovolný stativ. Je zde i poutko, které můžete provléct na spodní straně skrze kryt. Moment toho ale nabízí mnohem více. Třeba i FilmMaker Cage nebo držáky do auta.

Objektivy pro jakékoli případy použití

Na test nám přišly hned čtyři objektivy. Jedná se o 18mm širokoúhlý, 14mm rybí oko, 58mm teleobjektiv a 10x makro. Každý z objektivu je pevně usazen ve svém balení, ve kterém najdete i krytku objektivu a sáček pro bezpečné jeho přenášení.

Manipulace samotná je s objektivy velice snadná. Vlastně jej stačí jej přiložit k drážce adaptéru a otočit s ním. Drží pevně a přesně. V případě iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max počítá adaptér s tím, že objektivy Momentu budete chtít používat s hlavním fotoaparátem a teleobjektvivem. Nechybí ale ani výřez pro přisvícení LED nebo mikrofon a LiDAR skener.

Kvalita něco stojí

Jak jednotlivé objektivy fotí, můžete vidět v galeriích níže. Podrobný test vám ještě přineseme, tohle je jen jistou ochutnávkou. Můžete s nimi samozřejmě fotit i s pomocí klasické iOS aplikace Fotoaparát, pokud chcete ale více, přímo se nabízí stažení vlastní aplikace Pro Camera by Moment. Ta je totiž profesionální a nabídne vám plný ruční vstup, kdy si v ní můžete řešit veškeré fotografické hodnoty čistě podle sebe.

Samozřejmě, že to také něco stojí. Pokud jde o samotný kryt, vyjde vás na 1 390 Kč, adaptér na 145 Kč, Moment Tripod Mount MagSafe stativová hlava na 1 390 Kč. 18mm širokoúhlý objektiv stojí 3 090 Kč, 14mm rybí oko 3 390 Kč, 58mm teleobjektiv stojí 3 690 Kč a 10x Macro 3 390 Kč. Je to hodně nebo málo? Je to samozřejmě úhel pohledu. S ohledem na to, jak jsou objektivy zpracovány a především, co všechno vám nabídnou, se jedná o cenu jistě ideální.

Produkty společnosti Moment koupíte zde