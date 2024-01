Apple představil nový řemínek s ciferníkem pro Apple Watch a tapetu pro iPhony a iPady. Líbí se vám?

Zatímco Samsung se dnes večer chystá představit novou generaci svých vlajkových smartphonů řady Galaxy S, Apple si na dnešní den připravil něco trochu komornějšího. Řeč je konkrétně o nových Black Unity řemíncích a cifernících pro Apple Watch spolu s novou Unity tapetou pro iPhony a iPady. Apple o designu novinek říká konkrétně to, že představuje panafrikanismus a symbolizuje harmonii více generací, které spolupracují na řešení nespravedlnosti. Co se týče ciferníků a tapet, ty budou k dispozici od příštího týdne. Řemínek je pak z Apple.com, kde se prodává exkluzivně, dostupný již ode dneška a to za standardní cenu 1290 Kč.

Pokud vás pak zajímá, co je to vlastně Black Unity v podání Applu, dle jeho slov je to konkrétně „Iniciativa na podporu rasové rovnoprávnosti a spravedlnosti pomáhá globálním organizacím pro povznesení černošských, hispánských/latinskoamerických a domorodých komunit. Prostřednictvím moderních technologií nechává rozkvést jejich kreativní potenciál.“.