S příchodem nejnovějších iPhonů 13 (Pro) jsme se dočkali mnoha skvělých vylepšení, která rozhodně stojí za to. Konečně Apple přišel s ProMotion displejem, který nabízí adaptivní obnovovací frekvenci, a to až do 120 Hz. Zapomenout však nesmíme ani na fotoaparát, který se taktéž dočkal několika novinek. Kromě toho, že Apple ještě více posunul kvalitu fotek a videí, tak přišel například s podporou nahrávání videí do formátu ProRes a s několika novými režimy – konkrétně se jedná o filmařský režim či makro režim.

Jak na iPhone deaktivovat automatický makro režim

S pomocí makro režimu můžete pořizovat fotografie objektů, lidí či čehokoliv jiného z bezprostřední blízkosti. Pokud byste se pokusili vyfotit detail nějaké věci prostřednictvím jakéhokoliv staršího iPhonu, tak se vám to jednoduše nepodaří – fotografie bude rozmazaná, jelikož fotoaparát nezvládne na blízko zaostřit. U iPhonu 13 Pro (Max) se pro focení makro fotografií využívá ultra-širokoúhlý objektiv, který na blízko zaostřit zvládne. Pravdou ale je, že ne ve všech případech se využití makro režimu hodí. Až do iOS 15.2 vám však Apple nedal na výběr, a jakmile jste se přesunuli blízko k nějakému předmětu, automaticky aktivoval makro režim. To se uživatelům nelíbilo a naštěstí jablečná společnost přišla s možností, jak lze makro ručně deaktivovat:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu 13 Pro (Max) přesunuli do Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte níže,, kde najděte a rozklikněte sekci Fotoaparát.

Nyní se přesuňte úplně dolů, kde pomocí přepínače aktivujte možnost Ovládání režimu makro.

Pomocí výše uvedeného postupu tedy můžete na vašem iPhonu 13 Pro (Max) provést aktivaci možnosti, s pomocí které je možné následně ručně ovládat makro režim při focení. Pokud se nyní přesunete do aplikace Fotoaparát a přiblížíte se blízko k nějakému předmětu, tak se v levém dolním rohu obrazovky objeví ikona kytičky, která značí režim makro. Klepnutím na tuto kytičku můžete makro buď aktivovat nebo naopak deaktivovat.