Legendární střílečka Rainbow Six míří na iPhony

Francouzské vydavatelství Ubisoft se zatím neopřelo do převodu svých herních značek na mobilní zařízení, tak jak by mělo. Na telefonech si z jejich rozsáhlého portfolia můžete zahrát přenosné verze Just Dance a Assassin’s Creed. Hrdinové z dalších slavných značek se sice ukazují v největším mobilním hitu společnosti Brawlhalle, absence opravdových portů dokáže člověka vzhledem k výnosnosti her na platformě celkem zmást. Prvním krůčkem k nápravě však zřejmě bude nově oznámení mobilní verze legendární taktické střílečky Rainbow Six. Věcně pojmenovaný Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile přitom bude obdivovat dlouholetou historii série. Fanoušci tak můžou od mobilní verze čekat návrat starých známých operátorů a dokonce i povědomých map.

Rainbow Six Mobile si vypůjčí oblíbené operátory z různých dílů série. Z populárního Rainbow Six: Siege se vrátí i několik map (Bank, Border) i herních módů (Secure Area a Bomb). Přenosná verze samozřejmě ale představí i množství exkluzivního obsahu přímo stvořeného na míru malým zařízením s dotykovými obrazovkami. Ubisoft svou velkou šanci vstoupit na bojiště mobilních stříleček určitě nechce zahodit. Na vývoji Rainbow Six Mobile se prý pracuje už tři roky. Hra by tak měla dorazit v pořádně vyladěné formě jako konkurence schopný protivník pro další nadcházející hitovky v čele s Apex Legends a Call of Duty Warzone. Datum vydání zatím neznáme.