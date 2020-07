Ubisoft představuje akční střílečku Tom Clancy’s Elite Squad pro iOS

Herní gigant v podobě francouzského Ubisoftu má na svém kontě hezkých pár povedených titulů a obzvlášť letošní rok se ponese v poměrně bohatém a rozmanitém stylu. Kromě nového Assassin’s Creed: Valhalla z vikingského prostředí a hackerského Watch Dogs: Legion z dystopického Londýna totiž studio přišlo ještě s jednou bombou, kterou během své prezentace Ubisoft Forward představilo. A tou je akční střílečka Tom Clancy’s Elite Squad, která se výrazně podobá taktickým hrám jako je Splinter Cell nebo Rainbow Six Siege. Rozdíl je však v tom, že tahle propracovaná akce nabídne na rozdíl od svých předchůdců komplexní RPG systém, vylepšování vašeho týmu a především unikátní schopnosti, jimiž budou vaši hrdinové oplývat.

Dohromady si totiž budeme moci zahrát až za 70 různých postav a postupně si zlepšovat jak vybavení a zbraně, tak dovednosti svých oblíbenců. Samotáři se však nemusí bát, hra nabídne i plnohodnotnou kampaň pro jednoho hráče, kterou můžete projít takřka výhradně sólo. Přesto se bez občasného multiplayerového řádění v bitvách dvou týmů o 5 lidech neobejdete, alespoň tedy pokud si chcete odemknout další hrdiny a speciální zbraně. A aby toho nebylo málo, čekají nás i kompetitivní klanové války, které můžeme znát snad ze všech ikonických online her. Na rozdíl od ostatních konkurenčních titulů se navíc nemusíme obávat přílišného důrazu na mikrotransakce a platební brány, které by nám bez vytažení kreditní karty znemožnily hrát dál. Tak či onak, Tom Clancy’s Elite Squad bude plně zdarma a vychází již 27. srpna jak pro iOS, tak Android. Pakliže vám tedy taktické, byť pořádně akční Rainbow Six Siege imponuje a rádi byste si podobný zážitek střihli i na mobilních zařízeních, rozhodně zamiřte na App Store, kde se můžete předběžně registrovat.