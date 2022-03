Call of Duty: Warzone zamíří konečně i na iPhony!

Série Call of Duty nebyla nikdy mezi ostatními zástupci žánru stříleček brána za otloukánka. Takřka vše, co zdobilo jméno slavné série, se proměnilo ve zlato. Výjimkou nebyl ani mobilní port jednoduše pojmenovaný Call of Duty Mobile. Fanoušci série však již dlouhou dobu volají po tom, aby se na mobilní zařízení podívalo i extrémně úspěšné battle royale Call of Duty: Warzone. A vývojáři z Activision konečně jejich volání vyslyšeli. Po dlouhých měsících spekulací přichází oficiální potvrzení, že se na mobilním portu Warzone skutečně pracuje. Na obrázky z mobilní verze je samozřejmě ještě moc brzy. Zatím se ale můžete alespoň podívat na trailer, který láká na velkou verzi Warzone.

Vydavatelský dům Activision svěřil práce na převedení jedné z nejoblíbenějších her současnosti studiu Digital Legends. Ti už mají s vývojem mobilních stříleček spoustu zkušeností. Přece jenom si je společnost minulý rok zakoupila právě s cílem svěřit jim tehdy ještě neoznámenou mobilní hru ze série Call of Duty. Nyní ale už víme, že šlo o Warzone. Ten si na velkých platformách užívá popularity u osmi milionů aktivních hráčů, fanouškovskou základnu tak má hra vystavěnou na pořádně pevných základech. Zatím nevíme, kdy přesně máme mobilní Warzone na iPhonech čekat. Nebude to ale jistě dříve než v druhé polovině příštího roku.