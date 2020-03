Call of Duty Warzone si za první den zahrálo více než 6 milionů hráčů

Před pár dny si během prvních 24 hodin zahrálo nový počin Activisionu na 6 milionů lidí. Nový přídavek do série, který láká především na režim battle-royale až se 150 hráči, tak může být velkým hitem. Pokud si pamatujete obrovský boom okolo hry Apex Legends, tak tuto hru během prvních 24 hodin okusilo „jen“ 2,5 milionu hráčů. Číslo nového CoD je navíc kombinací těch, kteří hru dostali zdarma jakožto vlastníci Moder Warfare, a hráčů, jenž si hru zakoupili. Zkusili jste nové Call of Duty?

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.

Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4

— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020