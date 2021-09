Pokud patříte mezi pravidelné hráče Call of Duty Warzone, máme pro vás dobrou zprávu. Koncem tohoto roku dorazí do hry mapa The Pacific, v níž se hráči podívají do tropů. Velikostně má odpovídat přibližně mapě Verdansk. Do Call of Duty Warzone by měl spolu s mapou dorazit taktéž nový anti-cheat.