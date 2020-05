Ubisoft žaluje Apple a Googlu kvůli ukradení konceptu jeho hry

Soudní spory a neustálé tahanice nejsou v herním průmyslu vůbec nic nového, naopak se jedná o denní chléb, na nějž je většina vývojářů již zvyklá. V případě Ubisoftu se ale jedná o poměrně novou situaci, která překvapila nejen fanoušky, ale i další společnosti. Legendární herní studio se totiž rozhodlo zažalovat Apple a Googlu za údajné umožnění vykradení populární hry Rainbow Six: Siege, jejíž koncept vývojáři využili v nové mobilní online střílečce Area F2.

Pokud sledujete herní novinky a pohybujete se na této scéně, jistě vám neunikla enormně populární hra Rainbow Six: Siege patřící pod ságu Tom Clancy. Právě ta Ubisoftu zařídila pořádný balík a ne nadarmo se zařadila mezi nejhranější tituly, které oplývají širokou základnou fanoušků. A právě v tomto bodě technologičtí giganti Apple a Google narazili, když se rozhodli nechat vývojáře ze studia Qookka Games, aby zreplikovali úspěch této střílečky a využili některé její koncepty. Ač obě společnosti de facto pouze nabízejí hře prostory pro zviditelnění a propagaci, a nijak se přímo na vývoji nepodíleli, Ubisoft se rozhodl žalovat právě tyto firmy místo původních vývojářů. Studiu údajně vadí především to, že ani jeden z těchto gigantů nebyl ochoten stáhnout mobilní hru Area F2 z jeho obchodu a zrušit jí monetizaci. Místo toho šly do kapsy Applu i Googlu pořádné provize, které plynuly z velkého zájmu o hru a především tučných mikrotransakcí.

Pravděpodobně několikaletá tahanice tak započala v Los Angeles, kde Ubisoft nechat stvrdit oficiální stížnost a žalobu. Na druhou stranu se není čemu divit, Rainbow Six: Siege je pro Ubisoft zlatý důl, který jen tak nevyschne a hru hraje aktuálně přes 55 milionů hráčů. Vývojáři se tak bojí především toho, že jim Area F2 přebere nemalé procento hráčů a zláká je nejen na takřka totožné uživatelské rozhraní, ale i podobné mapy a celkový level design. Jedinou otázkou tak zůstává to, proč Ubisoft cílil žalobu na provozovatele obchodů a nezaměřil spíše původní vývojáře z Quookka Games. Jediným myslitelným důvodem by mohlo být to, že studio přímo spadá pod gigantickou čínskou korporaci Alibaba, kde by bylo vymáhání mezinárodního práva o poznání složitější.