MacBooky Pro s mini LED prodejně drtí veškerou konkurenci s OLED displeji

MacBooky Pro se prodávají skvěle. Nedávno jsme byli svědky analytické zprávy, podle níž Apple zcela dominuje segmentu chytrých hodinek. A jak se zdá, není to jediná oblast, kde Apple vede oproti ostatním výrobcům na celé čáře.

Nová zpráva Display Supply Chain Consultants ukazuje, že společnost Apple měla během 4. čtvrtletí minulého roku na trhu „high-endových“ notebooků 54% podíl, a to díky novému MacBooku Pro s miniLED displejem. Applu se povedlo prodat více těchto MacBooků, než se podařilo prodat celé konkurenci notebooků s OLED displeji. Ve 4. čtvrtletí se dodalo celkem 4,8 milionu notebooků s pokročilejším typem displeje, ročně to pak bylo 8,2 milionu, což činí meziroční nárůst o 629 %. Byť Apple do tohoto pole vstoupil až koncem roku, i tak jeho podíl v celém roce tohoto segmentu činí 32 %. Nové MacBooky Pro 14″ nabízí 14,2palcový Liquid Retina XDR displej a nativní rozlišení 3024 × 1964, což dává jemnost 254 pixelů na palec. Trvalý jas je až 1 000 nitů (po celé ploše obrazovky) a špičkový jas 1 600 nitů. Dále se panel může chlubit 1 miliardou barev. 16palcový MacBook Pro nabízí rozlišení 3456 × 2234 a zcela totožnou jemnost displeje. Podle analytiků se očekává, že Apple v tomto roce bude mít podíl minimálně ve výši 40 %. Otázkou je, zda uvidíme v letos další miniLED produkt. Ming-Chi Kuo si to ale nemyslí.