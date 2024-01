Recenze fólie s filtrem modrého světla Ocushield pro MacBook: Ochrání nejen monitor, ale i vás

Zatímco u smartphonů, tabletů či smartwatch jsou ochranné fólie displeje naprosto běžnou věcí, u notebooků se s nimi setkáváme podstatně méně často. Na trhu však přeci jen naleznete kousky, které rozhodně stojí za pozornost. Jedním z nich je i fólie pro filtraci modrého světla z dílny Ocushield, jejíž nová generace nám nedávno dorazila do redakce a kterou jsme tedy podrobili testování. Jaká tedy novinka je?

Technické specifikace

Jak již zaznělo v titulku této recenze, jednou z hlavních funkcí fólie Ocushield je filtrace modrého světla, které škodí vašemu zdraví. Modré světlo proniká do oční sítnice, ze které mozku vysílá signál k probuzení a zahájení nového dne. Dlouhodobé vystavení modrému světlu může výrazně ovlivnit naše duševní i fyzické zdraví. Mezi nejčastější problémy způsobené modrým světlem patří bolesti hlavy, podráždění očí a pocit únavy. V důsledku omezené produkce melatoninu taktéž dochází k narušení spánkového cyklu, což vede k pocitu únavy, podráždění a snížené produktivity. Je proto žádoucí se modrému světlu vystavovat co možná nejméně, v čemž vám může pomoci právě fólie Ocushield. Mimochodem, fólie z dílny tohoto výrobce jsou prvními a zatím i jedinými lékařsky prověřenými fóliemi pro redukci modrého skla. Je tedy jasné, že se dá na tento produkt spolehnout.

Super je, že kromě filtrace modrého světla dokáží fólie Ocushield jednak snížit nepříjemné odlesky monitoru a jednak naopak zvýšit vaše soukromí. To proto, že díky speciálnímu privátnímu filtru nelze monitor sledovat ze strany nebo chcete-li z úhlů, ale jen přímo. Jedná se tedy ve výsledku o stejný princip, který můžete znát z Privacy tvrzených skel na smartphonech. Třešničkou na dortu je pak antibakteriální povrch, díky kterému by měla být fólie odolná bakteriím a tedy ve výsledku hygieničtější.

Co se týče kompatibility fólie s počítači, kromě MacBooků jsou k dispozici i univerzální modely pro 13,3“ č 15,6“ notebooky, potažmo pro různé úhlopříčky externích monitorů. Já jej testoval konkrétně na 13“ MacBooku Air M1.

Testování

Do redakce se nám dostala na testy konkrétně druhá generace fólie Ocushield. Ta se od první generace liší primárně stylem uchycení na monitor a musím říci, že právě tento upgrade je zároveň tím největším lákadlem fólie. Rozloučit se totiž díky němu můžete s klasickým lepením na několika bodech, jelikož fólie nově drží magneticky a to opravdu pevně. Instalace je tedy naprosto jednoduchá a hlavně umožňuje v případě potřeby fólii sejmout a poté jí v horizontu jednotek vteřin znovu nasadit. Vlastně jedinou věcí, na kterou je třeba v tomto směru dávat pozor, je to, abyste si fólií při nasazování a sundávání zbytečně „neupatlali“ a tím si nezhoršili uživatelský zážitek z jejího používání.

Co se týče filtrace modrého světla, zde rovnou přiznám, že v redakci nemáme žádný profesionální měřák, který by byl schopen míru vyzařování změřit. Hodnocení tedy bude ryze subjektivní, které však dle mého taktéž o lecčem vypoví. To proto, že před monitorem počítače sedím denně nezřídka kdy i více než 10 hodin a nikoho tak asi nepřekvapí, že jsem k večeru již slušně „vykoukaný“. Zatímco s bolestmi hlavy či spánkem jsem naštěstí nikdy neměl problém, únava či pálení očí je pro mě svým způsobem denním chlebem. A musím říci, že poté, co jsem v posledních dvou týdnech dennodenně používal na MacBooku fólii proti modrému světlu, oči mě po večerech pálily podstatně méně a celkově jsem se cílit odpočatější. Zda se jednalo o placebo či o skutečný efekt fólie sice nejsem schopen podložit měřením, ve výsledku je to ale stejně jedno – po práci jsem se zkrátka cílil lépe a to je hlavní.

Jak jsem již psal výše, instalace fólie na displej počítače je otázkou několika vteřin, což je rozhodně super. Pozitivně vnímám rovněž filtraci modrého světla, byť ryze pocitově, a pochválit produkt chci i za to, jak bravurně zvládá zajišťovat díky Privacy filtru soukromí. Ne, že bych řešil vyloženě věci, které musí být udrženy v naprosté tajnosti, ale zkrátka nemám rád, když mi někdo „kouká přes rameno“. Třeba v kavárnách, kde si člověk ke kávě čas od času počítač vytáhne, ale odepsal na maily, potažmo ukázal na schůzce určité podklady, je pak možnost soukromého prohlížení monitoru vyloženě žádoucí a je super, že jí fólie taktéž nabízí. A co je nejlepší? Že všechny tyto vychytávky nabízí fólie takřka bez ovlivnění kvality zobrazení obsahu na monitoru. Nemusíte se zde tedy obávat jakéhokoliv žlutého či červeného nádechu, ani jiné výraznější deformace obrazu. Jediné, s čím je třeba počítat, je mírné snížení jasu, jelikož je fólie našedlá, avšak při maximalizaci jasu na monitoru se tato našedlost zcela ztratí.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, na kterou se sluší upozornit, jelikož její úplně žádoucí. Po instalaci fólie na MacBook je třeba počítat konkrétně s tím, že jej při zavření víka nelze dovřít na 100 %. Respektive, víko sice zavřít lze, avšak nedolehne tak, jak by dolehlo bez fólie. Mezírka, která nedolehnutím kvůli fólii vznikne, je sice naprosto minimální, nicméně zkrátka tu je a musí se s ní počítat. Pozitivem je však to, že kdyby přes ní něco mezi klávesnici a monitor proniklo, fólie zamezí poškrábání obrazovky, což je rozhodně super.

Resumé

Fólie na displej notebooků a monitorů Ocushield je bezesporu fajn doplňkem, který vám pomůže nejen s bojem proti modrému světlu, ale taktéž s maximalizací vašeho soukromí či snížením odlesků displeje. To vše navíc s důrazem na jednoduchou instalaci, díky které si můžete fólii nasadit či naopak sundat dle svých potřeb. Hledáte-li tedy fajn ochranu displeje s užitečnými filtry, právě jste ji našli.

