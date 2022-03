Apple softwarově blokuje uživatelské upgrady úložiště Macu Studio

Jestli je za něco Apple dlouhodobě kritizován, pak jsou to bezesporu softwarové zámky, které znemožňují opravy či upgrady jeho produktů. Například u iPhonů je těchto zádrhelů celá řada, kvůli čemuž je jejich domácí oprava relativně komplikovaná. A jak se nyní ukázalo, u Macu Studio nebude v tomto směru situace jiná, byť se zprvu zdálo, že by být měla.

Je tomu jen pár hodin, co se mnozí jablíčkáři radovali z toho, že jsou nové Macy Studio uživatelsky upgradovatelné z hlediska SSD úložiště, jelikož to není připájené k základní desce, ale jen vsunuté do volných slotů. Konektory k SSD, které Apple využil, sice nejsou univerzální, avšak vzhledem k tomu, že převážně asijští výrobci již v minulosti dokázali vytvořit nejrůznější adaptéry, zdálo se být jen otázkou času, kdy něco podobného vytvoří i nyní a tedy umožní snadné uživatelské upgrady běžně dostupnými SSD disky. To se však nakonec nekoná. Youtuber Luke Miani totiž zjistil, že jsou SSD úložiště opatřeny softwarovým zámkem, který zamezuje jejich ruční výměnu.

Test youtubera spočíval de facto jen v tom, že vytáhl disk z jednoho Macu Studio a vložil jej do druhého, aby následně zjistil, že “cizí” úložiště není přijato a tedy ve výsledku nefunguje. Aby fungovalo, prakticky 100% je nutné jej softwarově odemknout a to jako již tradičně přes softwarové nástroje Applu poskytnuté autorizovaným technikům. Jakákoliv možnost na ušetření na úložiště tedy v současnosti u Macu Studio neexistuje, stejně jako tomu je u všech ostatních Maců.