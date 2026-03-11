Kolikrát půjde nabít MacBook Neo, než bude potřeba vyměnit jeho baterii?

Apple u nového MacBooku Neo potvrdil důležitý technický detail, který zajímá snad každého, kdo si kupuje notebook na několik let dopředu – maximální počet nabíjecích cyklů baterie. Ten je u tohoto modelu stanoven na 1000 cyklů, což je mimochodem hodnota, kterou Apple drží u většiny svých notebooků už dlouhé roky. Na první pohled to může působit jako suchý technický údaj z dokumentace. Ve skutečnosti ale docela dobře napovídá, jak dlouho může MacBook bez výměny baterie reálně vydržet.
Co znamená nabíjecí cyklus?
Jedním cyklem se nemyslí jedno zapojení do nabíječky. Apple ho definuje trochu jinak – jde o spotřebování energie odpovídající 100 % kapacity baterie, a to klidně rozdělené do více dní.
Příklad z praxe:
- první den spotřebujete 50 % baterie a Mac nabíjíte
- druhý den spotřebujete dalších 30 %
- třetí den zbývajících 20 %
Teprve v tu chvíli se započítá jeden kompletní cyklus, i když jste MacBook nabíjeli třikrát. V běžném používání tedy cykly přibývají pomaleji, než by se mohlo zdát.
MacBook Neo: baterie a výdrž
MacBook Neo používá 36,5Wh lithium-iontovou baterii. Podle Applu dokáže nabídnout až 16 hodin přehrávání videa nebo přibližně 11 hodin prohlížení webu přes Wi-Fi. Jde samozřejmě o laboratorní hodnoty měřené v ideálních podmínkách, nicméně u MacBooků bývají podobné odhady často poměrně realistické. Pokud člověk nenechá notebook celý den exportovat video nebo na něm nespouští dlouhé hodiny náročné hry, není vůbec neobvyklé, že MacBook vydrží bez nabíječky prakticky celý pracovní den.
Fotogalerie
Co znamená limit 1000 cyklů v praxi
Apple uvádí, že po dosažení hranice 1000 nabíjecích cyklů je baterie považována za „spotřebovanou“. To ale rozhodně neznamená, že by se notebook najednou přestal nabíjet nebo přestal fungovat. Ve skutečnosti jde spíše o moment, kdy už baterie nedokáže držet energii tak dobře jako na začátku. Kapacita se postupně snižuje a MacBook se může vybíjet rychleji, ale zařízení je stále plně použitelné.
Pokud by někdo dokázal projít jeden kompletní cyklus každý den, dostal by se na hranici 1000 cyklů přibližně za 2,7 roku. Ve skutečnosti je ale tempo obvykle výrazně pomalejší. U běžného používání, kdy se spotřebuje zhruba třetina cyklu denně, může baterie vydržet klidně osm až devět let, než se k této hranici vůbec přiblíží.
Limit 1000 cyklů přitom není u MacBooků žádná novinka. Apple jej používá u většiny svých notebooků už od roku 2009. U starších generací byly přitom limity výrazně nižší a často se pohybovaly jen mezi 300 až 500 cykly. Z pohledu dlouhodobé životnosti je tedy MacBook Neo na tom v podstatě stejně dobře jako současné MacBooky Air nebo MacBooky Pro.
Jak zjistit počet cyklů baterie na Macu
Pokud vás zajímá, kolik cyklů má váš Mac za sebou, lze to zjistit přímo v systému během několika sekund. Stačí podržet klávesu Option, kliknout na Apple menu a otevřít položku Informace o systému. V levém sloupci pak stačí přejít do sekce Napájení, kde se v části, věnované informacím o baterii, zobrazí položka ukazující aktuální počet nabíjecích cyklů.
Na první pohled může číslo 1000 cyklů působit jako drobný technický údaj schovaný někde v dokumentaci. Ve skutečnosti ale docela dobře ukazuje filozofii Applu. MacBook má být zařízení, které vydrží dlouhé roky každodenního používání. A pokud člověk baterii pravidelně nevybíjí úplně do nuly, je dost dobře možné, že dřív než bude potřeba baterii vyměnit, začne ho lákat úplně nový MacBook.