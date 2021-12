Kdy vám naposledy MacBook vydržel 10 hodin? Jak oživit výdrž počítače

Výměna baterie Macu znovu obnoví původní výdrž a dá vám spoustu svobody. Vyplatí se do ní investovat, protože výměna počítače vás vyjde na mnohem více.

Každé zařízení má určitou životnost. Bohužel baterie v telefonu nebo přenosném počítači často vydrží méně než ostatní komponenty. Také záruka je na tento díl často poskytována v omezené míře. Po nějaké době sami poznáte, že váš Mac už nevydrží tolik, co dříve.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Po pár letech se při aktivním používání zpravidla objevuje znatelný pokles výdrže. Nezna-mená to ale, že hned musíte kupovat nový MacBook. Apple počítače vydrží bez problémů 5 i více let a je škoda se ho zbavovat jen kvůli nižší výdrži. Také to není ekonomicky výhodné a výměna baterie vás vyjde na zlomek pořizovací ceny nového modelu MacBooku.

Jak poznat, kdy je baterie zralá na výměnu

Výdrž nového MacBooku na jedno nabití se pohybuje kolem 10 hodin. Nejnovější MacBooky s Apple Silicon čipy pak vydrží i 15 nebo více hodin. Každým nabitím ukrojíte trochu celkové výdrže. Samotný Apple deklaruje, že baterie ve stroji vydrží 1000 cyklů (cyklus = jedno úplné vybití a nabití) a výdrž bude dosahovat neustále 80 % životnosti nového kusu. Zjistit, kolik cyklů už má váš MacBook za sebou se jednoduché. Na obrazovce vlevo naho-ře klikněte na symbol loga společnosti (jablíčko). Zvolte O tomto Macu a Systémový profil a v levém panelu možnost Napájení. Ve výpisu bude uveden i počet cyklů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Apple se snaží uživatelům poskytnout nástroje pro prodloužení výdrže baterie. Do nastavení se dostanete po kliknutí na Předvolby systému a poté Baterie. Doporučujeme nastavit krátký čas u vypnutí monitoru, ztlumit jas při napájení z baterie a také zapnout funkci Optimalizované nabíjení. Díky ní si bude Mac pamatovat, kdy ho obvykle nabíjíte a baterie se nebude tak rychle opotřebovávat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Další tipy, jak prodloužit životnost baterie naleznete v článku. Dozvíte se v něm například i to, jak ovlivňuje výdrž Wi-Fi připojení.

Kolik stojí výměna baterie

Nejvíce dá každý uživatel na svůj vlastní pocit. I když zjistíte, že hodnoty cyklů jsou v pořádku, ale baterie vydrží polovinu původní výdrže, není na co čekat. Modul baterie nemusí být totiž vytěžován pouze nabíjením, ale dělá mu také starosti okolní teplota nebo dlouhé setrvání ve vybitém stavu. Výměnou si vždy polepšíte.

U servisních specialistů Mac appleguru.cz zaplatíte za výměnu baterie od 2 400 Kč. To často není ani dvacetina ceny nového MacBooku. Taková výměna může prodloužit životnost celého počítače o dalších několik let a bude fungovat jako nový. Na takovýto servisní zásah se pak navíc vztahuje záruka dva roky.

Potřebujete poradit? Přijďte

Sami nevíte, jestli je baterie opotřebovaná a potřebuje výměnu? Někdy je složité se roz-hodnout a zjistit přesný stav. Čísla říkají něco jiného než váš pocit. Můžete se ale zastavit v appleguru.cz a tam vám rádi a nezávazně poradí. Za konzultaci nebudete nic platit a budete mít jistotu, zda má baterie na kahánku nebo ještě bude dobře sloužit.

Každý se musí rozhodnout sám a zvážit, zda si baterii v MacBooku nechat vyměnit. Něko-mu přijde vhod už po roce používání, jiný bude vesele s původní baterií fungovat klidně 6 let. Mít dlouhou výdrž na jedno nabití je ale k nezaplacení. Už nemusíte řešit, kde v zaseda-cí místnosti je nejbližší zásuvka, jak si MacBook nabíjet na cestách nebo pamatovat na uložení adaptéru do své tašky.

