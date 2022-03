Získejte Metro Exodus a dalších více než 120 her v hodnotě přes 57 tisíc za pouhých 900 Kč

Máte-li rádi hry, zbystřete. Oblíbená platforma Humble Bundle, na které lze poměrně často využít nejrůznějších slevových akcí na počítačové hry, se totiž rozhodla vyrazit do boje proti ruské agresi na Ukrajině a to nejlépe, jak jen umí. Poskládala totiž konkrétně balíček více než 120 her v hodnotě přesahující 2336 Euro, tedy v přepočtu více než 57 tisíc korun s tím, že jej lze získat už za necelých 900 Kč. Veškerý výtěžek z prodeje her přitom bojuje platforma Ukrajině na pomoc v jejím boji s Ruskem. A že je o co stát.

Rozhodně neplatí, že by tituly zařazené do balíčku, spadaly do druhé kategorie. Faktem totiž je, že v něm naleznete hned několik AAA kousků v čele s Metro Exodus, Fable Anniversary, This War of Mine, Spyro Reignited Trilogy, Max Payne 3, Back 4 Blood či Satisfactory. NEchybí ale ani třeba Amnesia, Rustel, PGA Tour 2K21 či Brothers – A Tale of Two Sons. Super je, že se Humble Bundle neomezoval jen na hry pro Windows, ale do nabídky zařadil taktéž tituly hratelné na macOS, přičemž právě výše zmíněné Metro Exodus je jedním z nich. A upřímně, to za zahrání opravdu stojí.

Cenová politika Humble Bundle je velmi prostá – zkrátka za balíček her zaplaťte tolik, na kolik si jej ceníte. Nejnižší možná cena je 36,39 Euro, tedy necelých 900 Kč, avšak vzhledem k tomu, že jde výtěžek na dobrou věc není určitě od věci zaplatit za balík o poznání více.Jen pro zajímavost, v době psaní tohoto článku již bylo pro Ukrajinu vybráno prodejem balíku zhruba 9,3 milionu Euro, což není rozhodně špatné.

