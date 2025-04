Metro 2033 Redux je nyní pro PC a Xbox ke stažení zdarma!

Mezi fanoušky videoher bychom zřejmě jen stěží hledali někoho, kdo nehrál nebo minimálně neslyšel o herní sérii Metro. Jedná se totiž bez jakékoliv nadsázky o jednu z nejznámějších hororových FPS her, kterou si lze v současnosti zahrát. Hra vás dostane do tunelů moskevského metra, ve kterých budete mít za úkol jediné – přežít . Po krku vám přitom nepůjdou jen mutanti vytvoření radiací z bombardování jadernými bombami, ale taktéž lidští nepřátelé. To vše je přitom podtrženo poutavým příběhem, parádní grafikou či uměle vyvolaným stresem z nedostatku nábojů, filtrů do plynových masek či lékárniček. Zkrátka a dobře, je o co stát. A jelikož nyní tato herní série slaví své 15. narozeniny, rozhodli se její tvůrci o uvolnění remasterované verze Metro 2033 pro PC a Xbox zdarma. Není tedy příliš nad čím váhat.

Až do středečních 17:00 si můžete zdarma a natrvalo přidat do své knihovny povedený Metro 2033 Redux – tedy remaster původního Metra 2033 z roku 2014, který přinesl výrazně vylepšenou grafiku i optimalizaci na moderní systémy. Tentokrát navíc akce neběží jen na Steamu a GOG.com, ale nově i na Xboxu Series X|S. V případě Xboxu nicméně zatím není vše kvůli chybě zcela ideální – podle všeho by se možnost trvalého přidání hry zdarma měla na Microsoft Store objevit až o něco později.

V tuto chvíli sice můžete Metro 2033 Redux na konzoli stáhnout přes volbu Instalovat, které jinak směřuje na běžný nákup za 399 Kč, ale tím si hru do knihovny zatím trvale nepřidáte. Jak už ale stihl potvrdit správce oficiálního twitterového účtu série Metro, jde o chybu, kterou už vývojáři řeší – takže je jen otázkou času, kdy se nabídka na Xboxu objeví tak, jak má a hra se vám do knihovny zařadí.