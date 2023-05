Metro: Last Light Complete Edition je nyní ke stažení zdarma

Pokud nemáte ještě žádné plány na víkend, už si ani nic neplánujte. Původní Metro: Last Light totiž brzy oslaví desáté výročí vydání, což jeho tvůrci 4A Games slaví rozdáváním tohoto dílu na Steamu zcela zdarma. A jelikož se jedná o skvělou hru, byla by škoda jí nepřidat do vaší Steam knihovny.

Metro: Last Light Complete Edition je pokračováním populárního akčního hororu Metro 2033. Hra se odehrává v postapokalyptickém Moskvě, která je zdevastována jadernou válkou. Hráč se ujímá role Artyoma, mladého vojáka, který se snaží ochránit zbývající obyvatele metra před nebezpečím mutovaných stvoření a nepřátelských frakcí. Grafika hry je velmi působivá a vytváří atmosféru tísnivého a temného podsvětí metra. Hráč má na výběr mezi různými herními stylami, zda se spoléhat na tiché vraždy a špionáž nebo zvolit brutální přímou akci. Hra nabízí bohatý příběhový režim s emocionálními a napínavými momenty, které hráče vtáhnou do světa hry.

Metro: Last Light Complete Edition obsahuje veškerý obsah z původní hry a také všechny DLC, které přinášejí nové mise, zbraně a vybavení. Ve hře je možné prozkoumat rozmanité lokace, jako jsou temné tunely metra, radioaktivní povrch a opuštěné budovy. Hráč se bude muset rozhodovat mezi morálními volbami, které ovlivní vývoj příběhu a osud jeho postav. Metro: Last Light Complete Edition je skvělou volbou pro fanoušky akčních her s temnou atmosférou a příběhem, který je plný napětí a nečekaných zvratů.

Hra je k dispozici na Steamu s tím, že pokud si jí do své knihovny přidáte do 25. května 19:00, zůstane vám již napořád. Jen pamatujte na to, že se jedná o původní verzi Metra: Last Light, a nikoliv remaster Redux, který disponuje vylepšenou grafikou. Nicméně i tak doporučujeme tento titul vyzkoušet, jelikož je vskutku skvělý a máte-li podobné typy her rádi, takřka 100% vás nadchne.

Metro: Last Light Complete Edition stáhnete zdarma zde