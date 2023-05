The Division 2 je nyní ke stažení zdarma

Jste vášnivými hráči videoher a nemáte na nadcházející dny zatím žádný plán? Pak vás možná potěší akce, kterou si nejen pro vás připravil herní gigant Ubisoft. V rámci jeho pravidelné akce Free Weekend si totiž můžete nyní v nadcházejících dnech zahrát jinak placenou hru Tom Clancy ‚s The Division 2, která stojí rozhodně za to!

The Division 2 je akční online hra vyvinutá společností Massive Entertainment a vydána společností Ubisoft. Hra se odehrává ve fiktivním post-apokalyptickém světě, konkrétně ve Washingtonu D.C. po vyhlášení pandemie. Hráči přebírají roli agentů Division, kteří jsou součástí tajné organizace bojující proti anarchii a obnovují pořádek v postižených oblastech. Hra nabízí rozsáhlý otevřený svět, kde hráči mohou prozkoumávat různé lokace a plnit mise jak samostatně, tak ve spolupráci s ostatními hráči. Existuje bohatý arzenál zbraní, včetně útočných pušek, pistolí, sniperů a granátometů, které lze vylepšovat a přizpůsobovat podle hráčových potřeb. Hra nabízí různé herní módy, včetně kampaně se silným příběhem, PvP soubojů ve Dark Zone, a kooperativních misí pro až osm hráčů. Hráči také mohou stavět a upravovat svou základnu, která slouží jako výchozí bod pro operace a poskytuje různé výhody.

V rámci Ubisoft Free Weekendu je The Division 2 dostupný ode dnešní 18:00 až do pondělí 22. května 18:00 (místního času). Po uplynutí bezplatného období se vám hra zablokuje, přičemž abyste mohli v hraní pokračovat, bude třeba titul zakoupit. Co se týče herních platforem, zahrajete si jak na PC, tak na konzolích Xbox a Playstation, přičemž na konzolích hledejte titul přímo v jejich obchodech se hrami.

The Division 2 zdarma si můžete stáhnout zde