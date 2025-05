Metro 2033 Redux je nyní ke stažení zdarma! Ale jen pro tuto platformu

Mezi fanoušky videoher bychom zřejmě jen stěží hledali někoho, kdo nehrál nebo minimálně neslyšel o herní sérii Metro. Jedná se totiž bez jakékoliv nadsázky o jednu z nejznámějších hororových FPS her, kterou si lze v současnosti zahrát. Hra vás dostane do tunelů moskevského metra, ve kterých budete mít za úkol jediné – přežít . Po krku vám přitom nepůjdou jen mutanti vytvoření radiací z bombardování jadernými bombami, ale taktéž lidští nepřátelé. To vše je přitom podtrženo poutavým příběhem, parádní grafikou či uměle vyvolaným stresem z nedostatku nábojů, filtrů do plynových masek či lékárniček. Zkrátka a dobře, je o co stát.

A jelikož nyní tato herní série nedávno oslavila své 15. narozeniny, rozhodli se její tvůrci o uvolnění remasterované verze Metro 2033 pro PC a Xbox zdarma. Bohužel, při rozdávání se vyskytl u Xboxu zádrhel a tak hráči, kteří si před pár týdny přidali Metro 2033 do své knihovny, o něj záhy přišly, jelikož bylo zpřístupněno zdarma omylem jen v rámci Free Weekendu. To se ale nyní mění.

Fotogalerie Metro 2033 Redux 1 Metro 2033 Redux 2 Metro 2033 Redux 3 Metro 2033 Redux 4 Metro 2033 Redux 5 Vstoupit do galerie

Do zítřejších si můžete zdarma a natrvalo přidat do své knihovny povedený Metro 2033 Redux – tedy remaster původního Metra 2033 z roku 2014, který přinesl výrazně vylepšenou grafiku i optimalizaci na moderní systémy. Akce nicméně tentokrát běží coby náhrada za předešlou zpackanou jen pro Xboxu Series X|S. Přesná hodina jejího konce není v tuto chvíli tak úplně známá, ale stát by se tak mělo někdy zítra – pravděpodobně v 17:00. S přidáním Metro 2033 Redux do knihovny proto doporučujeme neotálet.

Metro 2033 Redux zdarma na Xbox stáhnete zde