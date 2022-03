Netflix zavede poplatky za sdílení účtu

Bezplatnému sdílení netflixových účtů mezi vícero domácnostmi zřejmě již brzy odzvoní. Vyplývá to alespoň z čerstvého kroku, ke kterému se stejnojmenná firma odhodlala v Peru, Chile a Kostarice. V těchto dvou zemích totiž začala testovat novinku ve formě příplatku, který si účtuje právě za možnost sdílení mezi více domácnostmi, což je v současnosti proti pravidlům pravidlům Netflixu.

V současné době platí to, že sdílené účtu Netflix povoluje pouze mezi členy jedné domácnosti, respektive na jedné adrese. V praxi však nikdy příliš proti sdílené účtů mezi vícero domácnostmi nebojoval, kvůli čemuž se těší tento styl sledování Netflixu velké popularitě. Ostatně, přístup ke sdíleným účtům lze v současnosti sehnat klidně i na internetových tržnicích, přičemž v tomto případě můžete dostat přístup k účtu sdílenému s lidmi doslova z celého světa. Netflix sice v minulosti testoval ověřovací systémy, které měly za cíl sdílení účtů mezi vícero domácnostmi vymýtit, úspěšný však vzhledem k tomu, že se i tyto “zámky” daly obejít tak úplně nebyl. Nyní na to proto chce jít odjinud.

Testovaná novinka sdílení účtů mezi vícero domácnostmi de facto zlegalizuje a to za určitý příplatek, jehož výše se bude odvíjet dle všeho od ceny předplatného v dané zemi. Například v Kostarice vychází “legalizace” sdíleného účtu s další domácnosti na 2,99 dolarů, přičemž nejlevnější předplatné tam pak vychází na 8,99 dolarů. Budeme-li tedy počítat s poplatkem ve výši zhruba třetiny nejnižšího měsíčního předplatného, v České republice bychom měli teoreticky za možnost legálního sdílení účtu s další domácností platit něco kolem 66 Kč, což je vcelku příjemná cena. Je nicméně otázkou, jak bude Netflix vše kontrolovat a popřípadě i trestat uživatele, kteří po možnosti “legalizace” nesáhnou. Dřívější ověřovací způsob sledování v jedné domácnosti totiž spočíval v nutnosti opsat kód zaslaný na mail či do zprávy majitele účtu, což se však ve výsledku dalo poměrně snadno vyřešit automatickým přeposíláním zpráv všem uživatelů s přístupem k účtu. Nyní tedy bude třeba vymyslet něco o poznání sofistikovanějšího. Kromě ověřovacího systému je v současnosti rovněž otázkou, kdy se nového příplatkového systému dočkáme. Než u něj firma vychytá všechny mušky totiž může trvat jak měsíce, tak klidně i jednotky let, jelikož se pro ní jedná o do jisté míry převratnou věc.