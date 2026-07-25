Obnova účtu pohledem do kamery. Google přidává zabezpečení pomocí selfie videa

Společnost Google dnes představila zcela nový způsob, jakým mohou uživatelé získat zpět přístup ke svému účtu v případě ztráty hesla nebo odcizení primárního zařízení. K tradičním metodám obnovy, jako jsou přístupové klíče, záložní e-maily nebo důvěryhodné kontakty, nyní přibývá možnost ověření totožnosti pomocí krátkého selfie videa.
Jak funguje nastavení a následná obnova
Proces vytvoření této záchranné bezpečnostní pojistky je velmi přímočarý. V nastavení svého profilu stačí pohlédnout do přední kamery telefonu či počítače a následovat instrukce na obrazovce. Systém vás vyzve k sérii drobných pohybů hlavou, aby dokázal zachytit vaši tvář z více úhlů. Výsledný záznam se následně uloží přímo k vašemu Google účtu pro případ budoucí nouze.
Pokud se později do svého účtu nedokážete přihlásit a ztratíte přístup k záložnímu e-mailu nebo důvěryhodnému zařízení, systém vám nabídne natočení nového videa. Algoritmy Googlu pak čerstvý záznam porovnají s původním uloženým videem. Pokud se tváře shodují, přístup k vašim datům vám bude okamžitě obnoven.
Pokročilé zabezpečení a důraz na soukromí
Google k této novince přidává několik bezpečnostních vrstev, aby zabránil případnému zneužití celého mechanismu. Systém nevyhodnocuje pouze samotný vzhled, ale ověřuje především to, zda jde o živého člověka před objektivem. Tím se má efektivně předejít pokusům o prolomení ochrany pomocí statických fotografií, předtočených videí nebo stále sofistikovanějších podvrhů generovaných umělou inteligencí.
Z hlediska ochrany soukromí jsou všechna zaznamenaná videa plně šifrována a bezpečně uložena. Společnost garantuje, že záznamy slouží výhradně k účelům ověření při přihlašování, pokud uživatel sám explicitně nepovolí jejich využití k dalším účelům, například k vylepšování rozpoznávacích technologií Googlu. Své primární video navíc může každý uživatel ze svého účtu kdykoliv trvale smazat.
Tato funkce, která doposud procházela testovacím režimem pouze v Brazílii, se nyní postupně rozšiřuje pro běžné Google účty po celém světě. Důležité je však zmínit, že z administrátorských a bezpečnostních důvodů ji aktuálně nelze využít u firemních Workspace účtů, spravovaných dětských profilů a u uživatelů zařazených do programu pokročilé ochrany.
Nebo jiný pohled: nemá Google a spol. o nás už moc informací? A kdo k těm informacím má vlastně přístup? Mají kontakty, účty, zvyklosti, fotky, teď video a prostřednictvím chatů s AI i naše myšlenky. Existuje vůbec soukromí? Neví o nás už pomalu více než naši rodiče, děti nebo životní partner? Že to bude zneužito, to není validní otázka, otázkou je jen kdy a jak.