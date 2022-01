Na Facebook opět účtočí phishing, tentokrát se máte bát zablokování účtu

Během včerejšího dne se na naší oficiální facebookové stránce objevil příspěvek, ve kterém se píše, že hrozí pozastavení našeho webu. Sice už jen to, že se na Facebooku mluví o webu a nikoli o stránce nebo účtu je první věc, která by vás mohla zarazit, ovšem nezkušení uživatelé budou číst dál a zjistí, že v podstatě jediná šance, jak navždy nepřijít o svůj účet na sociální síti Facebook je kliknout na odkaz , který útočník přidal do svého příspěvku. Jakmile byste to však udělali, budete přesměrováni mimo sociální síť na stránku, která se za Facebook pouze vydává a zde z vás útočníci pod záminkou toho, aby nedošlo ke zrušení účtu vylákají přihlašovací údaje.

Pokud podobný příspěvek najdete ať už na svém profilu nebo na ve svých stránkách, případně skupinách, v žádném případě na něj neklikejte a naopak jej nahlaste Facebooku, aby mohl podobné aktivity co nejdříve odstranit. Útočníci v posledních měsících čím dál tím víc zneužívají strachu uživatelů z toho, že pokud něco neudělají, dojde k zablokování účtu, počítače, telefonu a tak podobně. Podobné příspěvky, maily, telefonáty a tak podobně jsou však naprostý nesmysl a nikdy za žádných okolností neklikejte na podobné odkazy, neodpovídejte na maily a telefon raději položte, v případě, že vám někdo volá a chce přístup k počítači nebo účtům.