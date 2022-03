Rusko se chce odpojit od světového internetu – takto zní jedna z posledních zpráv, která vzešla od Ruské federace. Jedná se samozřejmě o čin, pro který se Rusko rozhodlo z důvodu války na Ukrajině, potažmo „speciální vojenské operace“, jak uvádí. Hned na začátek je nutné zmínit, že v této zemi nedojde ke kompletnímu odstřižení od internetu. To by samozřejmě nedávalo smysl, jelikož ruská propaganda se mimo jiné šíří i přes něj. Ruský internet však bude veškerý internet, který zde bude k dispozici – na žádné další stránky ze zahraničních domén se obyvatelé jednoduše nepodívají.

O této zprávě informovalo běloruské nezávislé médium Nexta, které získalo přístup k dokumentům, které byly vydány ruským ministerstvem pro digitalizaci a média. V těchto dokumentech je přímo uvedeno, že od 11. března budou v Rusku k dispozici pouze webové stránky umístěné na doménách s koncovkou .ru. Jestliže se obyvatelé pokusí navštívit webovou stránku s jinou zahraniční doménovou koncovkou, tak se jim to nepovede. Součástí tohoto dokumentu, který byl vydán zmíněným ministerstvem, je několik bodů, které musí všichni majitelé webových stránek v Rusku provést. Dokument je samozřejmě v ruštině, každopádně níže najdete výpis toho nejdůležitějšího:

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet

No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022