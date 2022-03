V Rusku byl částečně zablokován TikTok

Další sociální síť působící na území Ruska dostala tvrdou ránu. Řeč je tentokrát o TikToku, který slouží ke sdílení krátkých videí tvořených jeho uživateli. Právě ta přitom nyní nelze na ruském území na TikToku sdílet, stejně jako přes něj nelze vysílat živě. Důvodem nicméně není bojkot Ruska firmou provozující TikTok za jeho vpád na Ukrajinu, nýbrž něco úplně jiného.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal minulý týden zákon týkající se fake news, který má za cíl potírat šíření falešných zpráv. Lidem, kteří je budou záměrně šířit, hrozí celá řada trestů počínaje finančními postihy a konče až 15 lety odnětí svobody, což je vzhledem k povaze činu velmi dlouhá doba. A právě čínský TikTok se nyní rozhodl na přijetí tohoto zákona reagovat zablokování uploadu videí a spouštění živých vysílání na území Ruska, jelikož si není jistý, jak se na něj jakožto provozovatele zákon vztahuje. V nadcházejících dnech a týdnech tedy bude nový zákon zkoumat a dle výsledků průzkumu učiní další patřičné kroky, přičemž vyloučit se nedá jak odblokování, tak permanentní zákaz.

Jednání TikToku by se dalo s trochou nadsázky popsat slovy “vlk se nažral a koza zůstala celá” a to z jednoduchého důvodu. Zákon na potírání fake news byl samozřejmě zaveden zejména kvůli snaze Ruska potlačit informace o válce na Ukrajině, přičemž těch je samozřejmě plno i na TikToku. Háček je však v tom, že nepochází jen od Rusů, ale od lidí po celém světě a jelikož se na TikToku dostanete právě k obsahu z celého světa, nebude ve výsledku pro Rusy, kteří budou prahnout po informacích o válce, tyto věci dohledat, byť samozřejmě trochu složitější cestou, jelikož jsou domácí videa upřednostňována. Číně se však dle všeho Rusku na ruku příliš nechce, jelikož s invazí na Ukrajinu taktéž nesouhlasí, takže se nedá očekávat, že by například nařídila TikToku změnit algoritmy tak, aby v Rusku ukazoval jen určitý typ videí. Vše ale samozřejmě ukáže až čas.