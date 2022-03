Jak sledovat aktuální dění kdekoli na světě rychleji než v médiích

Pokud vás zajímají aktuální informace ze světa, konkrétně z nějakého místa a nechcete spoléhat na média, pak existují tři velmi snadné cesty, jak vědět o všem, co se v dané oblasti stane jako první. Samozřejmě, pokud se na internetu pohybujete nějaký ten pátek, tak o nich víte a rozhodně jsem neobjevil Ameriku. Je však potřeba přihlédnout k tomu, že někoho to například nemuselo napadnout nebo je začátečník.

Sociální sítě jsou tím nejrychlejším zdrojem informací na světě a tentokrát je řeč především o Twitteru a Instagramu, částečně pak také o YouTube. Pokud chcete sledovat dění na nějakém místě na Instagramu, máte možnost vyhledat dané místo. Stačí zvolit například Kyjev a další místa. Automaticky tak zobrazíte veškeré příspěvky z daného města nebo místa. Pak už jen stačí řadit od nejnovějšího a uvidíte, co se aktuálně na daném místě děje od těch, kteří se tam nachází.

Na Twitteru je zase možnost vyhledávání s tím, že můžete zvolit, co chcete vyhledávat. Můžete vyhledávat například jen média, tedy fotografie a videa nebo například nejnovější příspěvky. Stejně jako na Instagramu, i zde můžete napsat například Kyjev a poté zobrazit pouze videa a to od nejnovějšího. Podobný princip pak funguje také na YouTube, který je však většinou pomalejší než Twitter a Instagram a to z toho důvodu, že jej lidé nevnímají jako klasickou sociální síť, ale jako video portál.

Samozřejmě je důležité pamatovat na to, že informace na Instagramu a na Twitteru jsou neověřené, může je tam nahrát kdokoli a neprochází žádnou korekcí ani žádným ověřováním informací. Navíc se často stává, že některých situací, například aktuální války na Ukrajině, využívají lidé pro svůj prospěch a záměrně označují, že se nachází na místě, kde se vůbec nenachází a vsází na to, že díky frekventovanému vyhledávání daného místa dojde ke zviditelnění. Je tedy potřeba na tyto dvě věci pamatovat a brát je spíše tak, že zpravodajství díky sociálním sítím mohou tvořit prakticky všichni lidé na světě, ovšem nelze je považovat za novináře nebo reportéry a je potřeba to tak brát.