Česká cena Facebooku a Instagramu bez reklam je tu! Kolik za novinku zaplatíme?

Když před pár dny společnost Meta provozující Facebook a Instagram skrze tiskovou zprávu oznámila, že v Evropě brzy spustí novou možnost předplatného, které z těchto sociálních sítí odstraní reklamy, mnoho uživatelů tím poměrně překvapila. Ještě nedávno se totiž zdálo, že kvůli zdejším zákonům nebude zavedení podobné novinky možné. Nakonec se tak však skutečně stalo a co víc, novinka se začíná pomalu rozšiřovat i u nás. Přístup k ní sice má dle všeho jen hrstka uživatelů, jelikož její uvolnění plánuje Meta dle všeho jako již tradičně ve vlnách, nicméně na sociálních sítích paradoxně v čele s konkurenčním X (dříve Twitterem) lze již vidět řadu screenshotů z mobilních aplikací českých jablíčkářů. V redakci nám však bohužel novinka zatím ani na jednom zařízení nabídnuta nebyla.

Co se týče české ceny, ta víceméně odpovídá předpokladům z dřívějška. Za odstranění reklam z Facebooku a Instagramu si bude Meta účtovat dohromady 310,99 Kč měsíčně včetně daně s tím, že cena se bude postupem času pravděpodobně zvyšovat. Naznačuje to alespoň popisek, který vyskakuje uživatelům v aktivačním rozhraní novinky – stojí v něm totiž doslova „Začínáme na 310,99 Kč měsíčně (včetně daně). Vaše informace pak nevyužijeme v rámci reklam.“ Je nicméně otázkou, jak oblíbená tato novinka nejen u nás, ale i v zahraničí bude. 310,99 Kč měsíčně totiž není rozhodně málo – tím spíš, když si člověk uvědomí, že za rok by ho používání Facebooku a Instagramu bez reklam stálo 3731,88 Kč. A co vy, brousíte si na tuto novinku zuby?