Jak si přečíst zprávu na Instagramu bez zobrazeno

Pokud používáte Instagram, pak nám jistě dáte za pravdu, když řekneme, že se snad každému z nás již alespoň jednou hodilo, kdyby šla příchozí zpráva do Directu přečíst bez zobrazení protistraně. Jinými slovy, kdyby protistrana vůbec nevěděla, že jsme si danou zprávu přečetli, ale my její obsah znali a mohli s ním již jakkoliv operovat. Naštěstí však existuje jednoduchá a hlavně rychlá finta, jak si zprávy na Instagramu přečíst bez „zobrazeno“. Jediné, co je třeba, je mít dostatečně rychlé prsty. Ostatně, podívejte se sami na videu níže.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Marketingové štúdio & akadémia (@digitalstory_sk)