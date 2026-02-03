Zavřít reklamu

Jak jednoduše stahovat fotky a videa z Instagramu

Jiří Filip
Netušíte, jak jednoduše stahovat fotky a videa z Instagramu? Pak vás následující řádky pravděpodobně nadchnou. Nejedná se totiž o žádnou vědu, ale naopak o záležitost doslova na pár vteřin. Ke stahování fotek a videí totiž slouží zejména nejrůznější online nástroje, do kterých stačí vložit odkaz na daný post a následně je nechat odvést jejich „práci“. Je sice pravda, že mnoho těchto „stahovačů“ je zaplaveno reklamami či vyžadují registraci, nicméně v této záplavě nástrojů lze objevit i kousky, které jsou uživatelsky přívětivé. Jedním z nich je i FastDl.App, kterou používáme i my v redakci.

  1. Otevřete webovou stránku FastDl
  2. Do horního bílého pole „Insert instagram link here“ vložte odkaz na fotku či video (potažmo Reel)
  3. Dole se vám načte fotka, fotky či video, které jsou na daném odkazu.
  4. Stažení provedete jednoduše přes tlačítko „Download“
Jak tedy můžete sami vidět, jedná se o naprosto triviální způsob, jak získat obsah z Instagramu do vaší fotogalerie. Fajn je navíc to, že vše jde bez registrace a s poměrně malým množstvím reklam, což je rozhodně pozitivní zprávou.

