Netušíte, jak jednoduše stahovat fotky a videa z Instagramu? Pak vás následující řádky pravděpodobně nadchnou. Nejedná se totiž o žádnou vědu, ale naopak o záležitost doslova na pár vteřin. Ke stahování fotek a videí totiž slouží zejména nejrůznější online nástroje, do kterých stačí vložit odkaz na daný post a následně je nechat odvést jejich „práci“. Je sice pravda, že mnoho těchto „stahovačů“ je zaplaveno reklamami či vyžadují registraci, nicméně v této záplavě nástrojů lze objevit i kousky, které jsou uživatelsky přívětivé. Jedním z nich je i FastDl.App, kterou používáme i my v redakci.
Jak jednoduše stahovat fotky a videa z Instagramu
- Otevřete webovou stránku FastDl
- Do horního bílého pole „Insert instagram link here“ vložte odkaz na fotku či video (potažmo Reel)
- Dole se vám načte fotka, fotky či video, které jsou na daném odkazu.
- Stažení provedete jednoduše přes tlačítko „Download“
Fotogalerie
Jak tedy můžete sami vidět, jedná se o naprosto triviální způsob, jak získat obsah z Instagramu do vaší fotogalerie. Fajn je navíc to, že vše jde bez registrace a s poměrně malým množstvím reklam, což je rozhodně pozitivní zprávou.