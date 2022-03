Disney v Rusku končí se svými filmy, stejný osud potkal i Batmana od Warner Bros

Sankce vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu se začínají na běžných obyvatelích této země čím dál více podepisovat. Po faktickém pádu ekonomiky do nejhlubší propasti v její historii či odstavení celé řady služeb a aplikací musí skousnout další ránu, byť daleko mírnějšího charakteru. Ta se týká konkrétně filmového průmyslu.

Je tomu jen pár hodin, co společnost Walt Disney oznámila, že v Rusku končí s vysíláním svých filmů v Rusku, čímž tamní obyvatele připraví o spoustu zejména pohádkové zábavy. Disneyovky však nejsou ani zdaleka to jediné, co do Ruska nedorazí. Například Warner Bros odpískal v Rusku premiéru nového Batmana a ke stejnému kroku nyní přistupuje celý Hollywood, který se rozhodl dočasně stopnout plány na distribuce svých filmů na ruském území. Život Rusů se tak i pomocí těchto malých krůčků mění čím dál víc a bude proto velmi zajímavé sledovat, jak se k tomu jako národ postaví. Už nyní se totiž v Rusku množí protesty proti invazi na Ukrajinu a šušká se dokonce i o možném svržení Putinova režimu. Vše ale samozřejmě ukáže až čas.