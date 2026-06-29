Kreml hrozí Applu. Z App Storu nečekaně zmizely populární ruské aplikace od technologického giganta VK

Ruské úřady se pustily do ostrého sporu s Applem. Důvodem je náhlé odstranění řady aplikací patřících tamní technologické a internetové společnosti VK z App Store. Podle vyjádření zástupců firmy k tomuto kroku došlo zcela bez předchozího varování nebo jakéhokoliv vysvětlení, což vyvolalo okamžitou reakci nejen u samotné společnosti, ale také v nejvyšších patrech ruské politiky.
Společnost VK bije na poplach a upozorňuje, že smazání aplikací zásadně omezuje přístup k populárním službám, které podle jejích dat využívají desítky milionů lidí každý den. Mezi aplikacemi, ke kterým nyní ruští majitelé iPhonů nemají přístup, figurují především sociální sítě, videoplatformy a oblíbené komunikační nástroje. Vedení VK označilo jednání Applu za „neospravedlnitelné a nepřijatelné“.
Ostrá reakce Kremlu a hrozba přechodem na Android
Do celé záležitosti se nyní vložily přímo státní orgány. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vyslal směrem do Cupertina varování s tím, že ruské úřady budou Apple v této věci brzy kontaktovat. Pokud neobdrží uspokojivé vysvětlení, Rusko podle Peskova zváží úplné stažení své spolupráce se společností jako celkem.
Peskov také veřejně naznačil, že by dotčení ruští občané, kterým chybí zmíněné aplikace, měli zvážit přechod na zařízení s operačním systémem Android. Na platformě od Googlu jsou totiž aplikace VK nadále běžně dostupné. Tento komentář je vnímán spíše jako zjevná pohrůžka než jako reálné doporučení pro obyvatele.
V pozadí sporu je státem podporovaný komunikátor
Důvod, proč věnuje Kreml této události tak obrovskou pozornost, je poměrně zřejmý. Ruská vláda dlouhodobě tlačí na to, aby občané využívali platformu MAX. Jedná se o státem podporovaný komunikační nástroj, který vyvinula právě společnost VK a který se podle tamních pravidel musí povinně předinstalovávat na všechny telefony a tablety prodávané na ruském území.
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Apple však oficiálně v Rusku žádné iPhony neprodává již čtyři roky. Země začala omezovat využívání zahraničních technologií od začátku ruské agrese na Ukrajině. Samotný Apple v březnu 2022 krátce po ruské invazi potvrdil, že na tamním trhu zcela ukončil své maloobchodní i online operace a prodeje zařízení zastavil. Z ekonomického hlediska to firmu příliš nebolelo. Odhaduje se, že tržby z Ruska před tímto zásahem tvořily pouhých 0,9 % až 1,4 % globálních příjmů Applu.
V důsledku tohoto embarga pocházejí veškeré nové iPhony, které si dnes zákazníci v Rusku koupí, výhradně ze šedého trhu. A právě proto na těchto zařízeních pochopitelně chybí státem vyžadovaný předinstalovaný komunikátor MAX, což je zjevně trnem v oku tamních autorit.