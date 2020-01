Žena chtěla z USA převézt do Ruska 92 nových iPhonů, u celníků nepochodila

Mnoho příznivců jablečné společnosti spojuje koupení nového iPhonu s výletem do Spojených států. Zde je totiž možné iPhone koupit o něco levněji než u nás. Rozhodně však neodcestujete hned s 92 kusy iPhonů, jako se pokusila Ruska Yulia Radochinskaya. Ta se před několika dny objevila na letišti Johna F. Kennedyho. Uvedla, že se chce ve Spojených státech zdržet pouze tři dny, a to z důvodu zakoupení nového notebooku a telefonu. Ve skutečnosti se však ale Yulia objevila ještě tentýž den na letišti znova, avšak obohacená o 92 nových iPhonů, které si chtěla vzít s sebou do své domoviny.

Celní správě USA (Customs and Border Protection, CBP) samozřejmě téměř stovka iPhonů v batohu Yulie přišla podezřelá. Vychytralá Yulia však celní správě předala všechny potřebné dokumenty, které pro vycestování pryč ze Spojených států společně s iPhony potřebovala. Kvůli dodatečné kontrole Yulia zmeškala svůj let a rezervovala si ihned další. Ani s tímto druhým letem však ze Spojených států neodletěla, jelikož CBP po delším zkoumání zjistilo, že jsou dokumenty falešné. Yulia se samozřejmě ihned začala vymlouvat a uvedla, že po příletu do země potakala muže se jménem Dima, který ji iPhony v hodnotě přes 2 miliony korun do batohu vložil. Není jisté, kde tajemný Dima všechny tyto iPhony vzal, s největší pravděpodobností se však jednalo o kradená zařízení.

Tento proces kradení a převážení iPhonů do jiných zemí se děje vcelku často. Vzhledem k tomu, že ukradené iPhony nemohou být použité ve Spojených státech (jsou vloženy na černou listinu), tak se převezou do jiné země. Zde se odblokují a prodají dále. Nikdo v jiné zemi nic nepozná, jelikož jsou iPhony blokované pouze ve Spojených státech. Mnoho ukradených iPhonů ze Spojených států se později podaří najít kdekoliv ve světě – v Austrálii, Číně, Dubai, Iránu, Mexiku, Rusku, Singapuru a v dalších zemích. Rozhodně však ale neplatí pravidlo, že veškeré převážené iPhony jsou vždy kradené. Tak či onak, Ruska má nyní co vysvětlovat americkým úřadům a pobyt v zemi si kvůli tomu neplánovaně prodlouží.