Apple se pokusil na iPhone 11 Pro zachytit krásu ohně a ledu. Výsledek stojí za to

Že se dají na fotoaparát iPhonů zachytit skutečné skvosty se Apple snaží svět přesvědčit již dlouhé roky v rámci reklamních kampaní zaměřených právě na tuto věc. Jednou z nejzajímavějších kampaní je pak v tomto směru rozhodně minisérie Experiments spadající pod notoricky známou kampaň Shot on iPhone. Ta zachycuje různé zajímavé experimenty či přírodní úkazy, které si díky tomu můžeme prohlédnout i z úhlů, které nám byly doposud skryty. Přesně toho se snaží Apple docílit i v novém videu s názvem Fire & Ice nebo chcete-li Oheň & Led, které zveřejnil před pár hodinami.

Video Oheň & Led nabízí neuvěřitelně detailní pohled na tyto živly v různých formách a prostředích. Nutno podotknout, že každá forma zachycená na videu natočeném na iPhone 11 Pro, který využívá slo-mo režim či 4K rozlišení, je skutečnou pastvou pro oči a stojí za detailní prozkoumání. Odhaluje totiž skutečné krásy, které mnozí z nás zdárně přehlíží, přestože se s nimi dennodenně dostávají do styku. Video naleznete níže.

Kromě výsledného videa zveřejnil Apple na svém kanále i video Behind the Scanes, které zachycuje to, jak se natáčení hlavního videa připravovalo a jako jednotlivé záběry vlastně vznikaly. Hlavní slovo u něj měli odborníci Donghoon Jun a James Thornton z Incite, kteří se na Behind the Scenes mihnou hned několikrát. Všimnout si jich můžete třeba při tvorbě „ohnivého tunelu“, který tvoří drátěná kostra obalená hořlavým materiálem, jenž byl pro účely videa zapálen hořáky. Do tunelu byly záhy vsouvány iPhony na stativech, díky čemuž mohly vzniknout skutečně surové záběry plápopajícího ohně. Zákulisní video si můžete prohlédnout níže.