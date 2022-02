Výrobu Apple Car by mohl mít částečně na starost i nynější výrobce AirPods

Jestli se o nějakých produktech z dílny Applu v poslední době šušká víc než je zdrávo, jsou to kromě chytrých brýlí Apple Glasses i první autonomní vozy s logem nakousnutého jablka na kapotě. Právě na Apple Car totiž kalifornský gigant podle dostupných informací řadu let dělá a po několika vývojových neúspěších z minulosti je nyní odhodlán své vize dotáhnout do konce ve formě odhalení prvního vozu. A právě v jeho výrobě by mu mohl pomoci jeho dlouhodobý výrobní partner, byť se v současnosti zabývá trochu něčím jiným.

Asijským médiím se podařilo zjistit, že o výrobu Apple Car má údajně zájem i společnost Luxshare Precision, se kterou Apple dlouhodobě spolupracuje skrz výrobu sluchátek AirPods a iPadů. Luxshare se nyní rozhodlo konkrétně odkoupit 30% podíl v čínské společnosti The Chery Group, která se zabývá právě výrobou elektromobilů. Podíl však není ani zdaleka to jediné, co v souvislosti s výrobcem elektromobilů Luxshare zamýšlí. Údajně do něj chce totiž v blízké budoucnosti “nalít” spousty peněz kvůli výstavbě nových závodů využitelných potenciálně právě na výrobu Apple Car.

Ačkoliv lze v tuto chvíli nad přesným termínem představení Apple Car samozřejmě jen spekulovat, protože se i v minulosti mnohokrát údajně uniklé datum změnilo, nedá se v žádném případě vyloučit, že je Luxshare s Applem již napevno na výrobě domluvený a nyní mu tedy chce “jen” připravit pro výrobu jeho produktů adekvátní podmínky. Ostatně, není tomu tak dávno, co se světem hnaly zprávy o tom, že jednání Applu s výrobci elektromobilů jsou v plném proudu, takže je možné, že jedna z dohod proběhla i zde.