Recenze Peak Design Car Mount Vent Charging: Nejlepší nabíjecí držák do auta, jaký jsem kdy viděl

Léto je prakticky tu a s ním i sezóna výletů, dovolených či obecně různých cest autem do končin, které neznáme. Víc než vhod proto přijde mobilní navigace, která vám při cestování přesně poví, kudy se vydat a kudy nikoliv. Jak ale telefon s navigací ve voze připevnit tak, aby se vám na něj dobře dívalo a zároveň aby spolehlivě držel na svém místě? Řešením jsou držáky do mřížky ventilace, které se o tyto věci postarají. A právě jeden takový nám nedávno dorazil do redakce na testy. Řeč je konkrétně o Design Car Mount Vent Charging z dílny Peak Design, který jsem již stihl řádně otestovat a v následujících řádcích vám popíšu mé zkušenosti s ním.

Technické specifikace, zpracování a design

Peak Design vsadil u svého nabíjecího držáku na magnetické uchycení přes MagSafe iPhonů, popřípadě SlimLink zámek v jeho krytech, které jsou dostupné i pro vybrané androidí telefony. Díky tomu je tedy umístění smartphonu na držák velmi jednoduché, ale zároveň pevné a tedy i spolehlivé.

Poměrně zajímavé je to, že magnetická nabíjecí plocha je k ventilační mřížce připevněna pomocí 360stupňového otočného ramena, které umožňuje jednoduché natáčení telefonu (nechcete-li jej natáčet z jakéhokoliv důvodu přímo na magnetické plošce), ale hlavně jej drží dále od výdechu ventilace, díky čemuž tak nebrání větrání ve voze, což je rozhodně fajn. Kromě 360stupňového ramena je pak pro nastavení polohy telefonu k dispozici také kulová hlava, která umožňuje regulovat zejména náklon displeje a tak podobně. Co se týče materiálu, Peak Design zde, jak je u jeho produktů již tradicí, vsadil na obráběný hliník nalakovaný do černého pololesku. Nebojím se proto říci, že designově zapadne do valné většiny vozů, protože působí elegantně, ale zároveň poměrně nenápadně.

O napájení držáku se stará klasická autonabíječka do zapalování, která se s držákem propojuje skrze přibalený USB-C kabel. Ten je dostatečně dlouhý na to, aby nebylo problém natáhnout napájení i ve vozech, které mají zapalovače od mřížky ventilace ve větší vzdálenosti. Fajn je, že autonabíječka do zapalovače je takzvaně nízkoprofilová, takže do zapalovače dokonale zapadne a vy se tedy nemusíte obávat jakéhokoliv nevzhledného vyčnívání. To pak platí i o vedení kabelu k nabíjecímu držáku. K dispozici jsou totiž nalepovací klipy, do kterých kabel jednoduše „nacvaknete“ a můžete jej tedy vést přesně tak, jak potřebujete. Pokud vás pak zajímá nabíjecí výkon, k dispozici je 5W, 7,5W, 10W a 15W, přičemž v případě iPhonů si vzhledem k absenci certifikace MFi si užijete maximálně 7,5W coby maximální bezdrátovou nabíjecí rychlost.

Instalace

Valná většina držáků do ventilace vozů se do mřížky upevňuje „jen“ vsunutím lamely mezi pevně sevřená ramena úchytu. Z vlastní zkušenosti sice můžu říci, že se jedná o poměrně spolehlivé řešení, avšak čas od času se může stát, že i toto řešení selže a telefon i s připevněným držákem z mřížky vypadne. Stabilita telefonu uchyceného na těchto typech držáků navíc nebývá příliš vysoká a při jízdě se tak telefon docela třese, což zejména při aktivní navigaci není úplně ideální. O to víc mě potěšilo, že na to jde Peak Design jinak. I zde se sice držák připevňuje vsunutím jedné z lamel mřížky mezi sevřená ramena, avšak kromě tohoto prvku je k dispozici i přichycovací „háček“, který se po vysunutí zachytí za zadní část lamely, o kterou se de facto opře a zajistí tedy držáku uchycení ve dvou bodech. Moc se mi líbí, že nejenže je tento systém jednoduchý na instalaci, ale musím říci, že i podstatně pevnější a stabilnější než klasický jednobodový přichycovací systém, díky čemuž má člověk hned lepší pocit. Protože dávat při řízení kromě provozu pozor i na to, zda se mu telefon náhodou neřítí i s držákem dolů není nic moc.

Testování

A jaký je tedy držák v běžném životě? Musím říci, že opravdu velmi dobrý. Díky výše zmíněnému dvoubodovému přichycení je totiž jeho stabilita skvělá nejen při jízdě, ale třeba i ve chvíli, kdy na něj připevňujete či z něj naopak odděláváte telefon. Držák se v takovém případě vůbec nekroutí ani nic podobného, takže je manipulace s ním, potažmo s telefonem velmi rychlá a celkově bezproblémová. Ty hlavní výhody dvoubodového přichycení ale samozřejmě oceníte až při jízdě, kdy je stabilita držáku opravdu znát. Já jej testoval konkrétně s iPhonem 14 Pro, který váží 206 gramů, a musím říci, že jsem za stovky najetých kilometrů nezaznamenal ani jednou, že by měl telefon byť sebemenší tendenci spadnout nebo se třeba jen rozetřásl více než by bylo přijatelné (tedy samozřejmě nepočítáme-li jízdu po rozbitých cestách, na kterých se kromě telefonu třesete i vy a celý vůz).

Za pochvalu stojí kromě stability i spolehlivost nabíjení. To totiž startuje prakticky okamžitě po přichycení telefonu k nabíječce s tím, že probíhá kontinuálně až do jeho odpojení. Možná si říkáte, že se jedná o samozřejmost, ale bohužel musím říci, že zejména u levnějších nabíjecích držáků je i tato zdánlivě základní věc mnohdy problematická. Vcelku se mi líbí i 360stupňové rameno umožňující umístění telefonu tak, jak jen potřebujete, byť mi upřímně přijde, že se jedná spíš o designovou zajímavost nežli o vyloženě užitečný prvek. Přeci jen, s telefonem si můžu „točit“ přímo na magnetické podložce a jestli jej mám o pár centimetrů vlevo či vpravo už je asi celkem jedno. Ale je fakt, že je vždy lepší mít víc možnosti nežli méně a pak po nich toužit.

Resumé

Jak tedy závěrem držák Peak Design Car Mount Vent Charging zhodnotit? Zcela upřímně musím říci, že jsem lepší nabíjecí držák ještě netestoval a vlastně ani neviděl. Již mnohokrát omílaná stabilita uchycení je zkrátka game-changer a myslím si, že právě kvůli tomuto prvku držák rozhodně stojí za pozornost, popřípadě pořízení. Zádrhelem však může být cena, který je nastavena na 2790 Kč, což je na tento typ produktu zkrátka hodně. Pokud ale na cenu nehledíte a lačníte primárně po kvalitě, právě jste ji našli. A pokud byste nepotřebovali bezdrátové nabíjení, ale jen obyčejný držák, i taková varianta tohoto držáku je k dispozici.

Slevový kód

Pokud vás tento držák z dílny Peak Design zaujal, máme pro vás skvělou zprávu. Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí jsme si pro vás totiž připravili slevový kód lsa, který zlevní veškerý sortiment Peak Design na Mobil Pohotovosti o 20 %. Pro slevu tedy stačí zadat jen kód lsa a nakupujete levněji.

