Apple už má jasno v tom, jak zajistit Apple Car dokonalou orientaci v prostoru

Po kratší přestávce se opět začínají množit zprávy, týkající se budoucího autonomního elektrovozu od Applu. Podle nejnovějších zpráv by mělo být připravované samořiditelné jablečné auto vybavené supevýkonnými světly s vynikající schopností práce ve tmě. Svědčí o tom patent, který si nedávno nechala zaregistrovat společnost Apple.

Patent popisuje systém nočního vidění, který v sobě kombinuje klasická světla, blízké infračervené senzory (Near Infrared – NIR) a infračervené senzory dlouhé vlnové délky (Long-Wave Infrared – LWIR). Díky tomuto systému by autonomní elektrovůz od Applu mohl dohlédnout na podstatně delší vzdálenost než konkurenční vozy, vybavené tradičními osvětlovacími systémy, a tím pádem také „dohlédnout“ až na trojnásobnou vzdálenost oproti „lidskému“ řidiči. Apple v popisu zmíněného patentu mimo jiné uvádí, že autonomní vozy se ve tmě musí potýkat se stejnými omezeními, jako samotní řidiči, protože jsou v drtivé většině případů vybavená standardními světly s dosvitem zhruba do šedesáti metrů.

Jízda ve tmě nebo v mlze se tak může pro vozidla tohoto typu stát skutečnou výzvou. Úroveň svícení je ale limitována vyhláškami a zákony, a tato omezení mohou snižovat nejen schopnost orientace za zhoršených světelných podmínek, ale také omezovat možnosti řízení a snižovat bezpečnost řidiče. Zmíněná omezení se podle Applu ale vztahují pouze na výkon světel vozu, a nijak nebrání ve využití infračerveného světla. Infračervené senzory by mohly u Apple Car sloužit k lepší orientaci v prostoru a v terénu, a poskytnout řídicímu systému podrobnější informace o okolních objektech.