Apple bude zřejmě vyrábět Apple Car stejným stylem jako iPhony

Ještě na začátku tohoto roku to vypadalo, že Apple již pro svůj Apple Car úspěšně našel vhodného partnera. Zprávy o možné spolupráci s automobilkou Hyundai ale utichly skoro stejně rychle, jako se objevily, a v tomto směru opět zavládla nejistota. Mark Gurman z agentury Bloomberg minulý týden uvedl, že firma má nejspíš skutečně problém s nalezením správného výrobce pro svůj vůz, a že by se právě z tohoto důvodu mohla nakonec uchýlit k systému, který se jí osvědčil již při výrobě iPhonů.

Původně to vypadalo, že se Apple za účelem výroby svého autonomního elektrovozu spojí s některou ze známých automobilek – v této souvislosti padala jména jako Hyundai nebo třeba Nissan. Brzy se ale ukázalo, že partnerství s existující automobilkou s sebou může nést řadu specifických problémů a komplikací, spojených například s image značky. V případě iPhonů, iPadů nebo Maců nemusí Apple tuto stránku vůbec řešit, protože v těchto případech nedochází k výrobě pod konkrétní značkou, ale v jednotlivých továrnách. Podle původního scénáře by Apple postupoval tak, že by vyvinul autonomní systém pro svůj vůz, stejně jako design interiéru a exteriéru spolu s technologií, přičemž by finální výrobu delegoval na některou z již existujících automobilek. Tím by ale podle Gurmana prakticky došlo k tomu, že by Apple pověřil vybraného partnera sestavením konkurenčního vozidla. Dalším problémem by mohly být požadavky Applu na uchování tajemství nebo třeba netradiční pohled na některé postupy.

Podle některých odborníků by se Apple mohl nakonec uchýlit k uzavření smlouvy po vzoru Foxconnu. Výrobce by od Applu obdržel specifické pokyny, týkající se toho, jak a co má dělat. V úvahu v tomto případě údajně připadá například společnost Magna, o které se v souvislosti s budoucím Apple Car mluvilo již před lety. Magna má navíc podle Gurmana již zkušenosti v oblasti výroby automobilů, a sestavovala již luxusní modely pro značky BMW, Daimler AG nebo Jaguar Land Rover. Magna je nejlogičtějším řešením i podle Erica Nobleho ze společnosti CarLab.