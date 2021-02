Bloomberg: Apple již shání výrobce LiDAR senzorů pro svůj Apple Car

Přestože to vypadá, že ze spolupráce firem Apple a Hyundai na autonomním elektrovoze nakonec sešlo, spekulace o budoucím Apple Car rozhodně neutichají.- možná spíše naopak. Agentura Bloomberg například tento týden zveřejnila zajímavou zprávu, podle které Apple v současné době vyjednává hned s několika různými dodavateli LiDAR senzorů. Zmíněné senzory by měly být údajně speciálně určené pro samořiditelné vozidlo.

Podle zmíněné zprávy se Apple shání po takových senzorech, které by i po čtyřech nebo pěti letech byly stále považovány za špičkové. Projekt autonomního elektrovozu od Applu není žádnou novinkou, Apple se v této oblasti angažuje již několik let. Poměrně dlouhou dobu bylo ale v tomto směru spíše ticho po pěšině, a zprávy o Apple Car se opět začaly objevovat až počátkem tohoto roku. Mluví se o tom, že co se týče vývoje příslušného softwaru, chce co největší část tohoto úkolu zastat samotný Apple, a chce si vzít na starost také oblast umělé inteligence. Zatímco po softwarové stránce je podle dostupných zpráv velká část práce již odvedena, samotná realizace Apple Car je ještě hudbou velmi vzdálené budoucnosti.

Apple podle agentury Bloomberg momentálně aktivně jedná s několika potenciálními dodavateli LiDAR senzorů pro samořiditelná auta. Tyto senzory by měly vozidlu od Applu umožnit lepší orientaci v prostoru a rozpoznávání objektů v okolí. Bloomberg se ve své zprávě odvolává na zdroje, blízké společnosti Apple. Ještě před nedávnem se v souvislosti s Apple Car mluvilo o spolupráci Applu s automobilkou Hyundai, poté se objevily spekulace o společnosti Kia, která spadá pod Hyundai. V současné chvíli to ale vypadá, že je Hyundai již mimo hru, a o žádném dalším potenciálním partnerovi zatím nejsou žádné zprávy.