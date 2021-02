Žádné zásahy do řízení. Apple Car bude už od své první generace zcela autonomní

Zatímco ještě před pár lety byly autonomní vozy maximálně tak výdobytkem sci-fi filmů, v poslední době se o své slovo hlásí čím dál intenzivněji. Skvělým příkladem mohou být například vozy od Tesly, které lze z hlediska autonomního řízení označit za jedny z nejpokrokovějších na světě. A jelikož se celému tomuto segmentu věští zářivá budoucnost, není žádným překvapením, že se do něj chce co nejdříve dostat i samotný Apple a v ideálním případě v něm způsobit revoluci, což by se mu mohlo alespoň podle zpráv z uplynulých týdnů a měsíců povést. Vynikající dojezd spojený s velmi slušnou maximální rychlostí vozu by totiž měl kalifornský gigant doplnit i naprostou jednoduchostí ovládání.

Sednout, nastavit navigaci a jet. Tak přesně takto si alespoň podle zdrojů CNBC obeznámených s plány Applu na poli autonomních vozů představuje své stroje již od jejich první generace. Zdroje totiž tvrdí, že už od první generace Apple Car má mít svět co do činění s plně autonomním nebo chcete-li samořiditelným autem, do jehož řízení nebudou jeho uživatelé absolutně zasahovat. O vše se totiž za ně postará vůz vybavený nepřeberným množství senzorů, které mu dodají potřebná data pro výpočet trasy.

Ačkoliv zdroje nepoodhalily plány Applu na prvotní využití Apple Car, jako nejpravděpodobnější varianta se v současnosti jeví jejich nasazení například pro přepravu zboží či osob v areálech firem a tak podobně. Právě podobné využití by totiž Applu poskytlo spoustu prostoru ke sběru dat a následnému zlepšování jeho samořiditelných technologií. Ty totiž budou velmi těžit jak z dat senzorů, tak samozřejmě i ze softwaru vypočítávajícího jízdu a vše kolem ní, které bude zcela určitě zlepšován právě přibývajícím množství dat.