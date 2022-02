Jaký vliv má iOS 15.3.1 na výdrž iPhonů

Apple v minulém týdnu vydal minoritní aktualizaci v podobě iOS 15.3.1. Ačkoli opravuje jen pár chyb, už v minulosti jsme mohli vidět, že i taková drobná aktualizace dokáže pořádně zamávat s aspekty plynulosti systému či výdrží iPhonu na jedno nabití. A právě na baterii se dnes zaměříme. Test jako vždy provedl kanál iAppleBytes na iPhonech SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR, 11, SE 2. generace, 12 a 13. Záběr je tedy skutečně široký. Samotný test můžete vidět v odkaze pod tímto odstavcem.

Hned úvodem se hodí říct, že je to tak „50 na 50“. U iPhonu SE 1. generace výdrž povyskočila z 1670 bodů na 1720 bodů. Drobný nárůst lze vypozorovat i u iPhone 6s, jenž se ze 1490 bodů dostal na 1520. Vzrůstajícího trendu si lze všimnout také u iPhone 7, který získal na iOS 15.3.1 1981 bodů. Na verzi předešlé to přitom bylo o 50 bodů méně. U iPhone 8 se téměř nic nezměnilo, byť je třeba říct, že oproti iOS 15.3 tento model ztratil 10 bodů. Dosáhl tak na 1888 bodů. Ztráty jsou pak zřetelné i u iPhonů XR a 11. První z jmenovaných získal 2997 oproti 3074. Druhý pak 3121 oproti 3265. Drobný pokles pak je i na iPhone SE 2. generace. Tento model obdržel 1940 bodů. Na iOS 15.3 to přitom bylo 1986. U zbytku modelů už pak graf jen stoupal. „Dvanáctka“ dosáhla na 3937 bodů, přičemž na předešlé verzi to bylo 3876. Nejmladší ve výběru potom obdržel 5140 bodů oproti 4930 bodům minule.