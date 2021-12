Pokémon Go se v posledním měsicí roku vydá do minulosti

Pokémon Go má za sebou, i přes všechny nepříjemnosti způsobené pandemií nového koronaviru, další extrémně úspěšný rok. Vývojáři z Nianticu hru stále pravidelně updatují a hráčům přinášejí nový obsah. I přes to se v prosinci všichni fanoušci dočkají opravdu originální události. Pokémon Go se totiž v posledním měsíci roku vydá prozkoumat minulost pokémonního světa v takzvané Season of Heritage. Připomínat si své kořeny bude region Johto z druhé generace her v hlavní RPG sérii a také z nadcházejícího Pokémon Legend: Arceus. A to samozřejmě není náhodou, protože nová hra vychází již v lednu příštího roku a The Pokémon Company si tak nenechá ujít příležitost pořádné reklamy.

Výše se můžete podívat na trailer k nadcházející hře. Podobnou atmosféru přitom plánuje do Pokémon Go přenést i Niantic. Ve hře starý známý profesor Willow nalezne tajemnou relikvii z let dávno minulých. Ta obsahuje klíče ke třem zámkům, z nichž každý koresponduje s jednou ze známých frakcí. Každý z jejích vůdců pro vás pak bude v následujících třech měsících mít speciální výzkumné výzvy. Po splnění výzev se otevřou tajemné dveře, za kterými se má skrývat velké překvapení. Niantic specificky zatím potrvdil jen to, že se 7, prosince dočkáme nového Pokémona, Druddigona. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdybychom se dočkali nových variant z Pokémon Legend: Arceus.