Japonský fenomén Pokémon stále táhne

Pokud patříte do generace, která vyrůstala v 90. letech, pravděpodobně vám není pojem Pokémon cizí. Přestože tato japonská hra, na kterou později navázal také seriál, vznikla už v roce 1996, na popularitě neztrácí dodnes. A není divu – navzdory tomu, že je s námi už celé čtvrtstoletí, svět pestrobarevných pokémonů dokáže zaujmout bez ohledu na věk.

Co je to Pokémon a kde tento fenomén vznikl

Anime patří mezi nejpopulárnější žánry japonské popkultury, a asi tak nikoho nepřekvapí, že Pokémon vznikl právě v Japonsku. Vzniku seriálu však předcházela hra pro herní konzole – s celým konceptem přišel Satoshi Tajiri, kterého k vytvoření hry inspiroval jeho dětský koníček; sbírání brouků. Brouky jednoduše vyměnil za „kapesní příšerky“ neboli pokémony a světový fenomén byl na světě.

Historie a současnost

Za opravdu nevídaným úspěchem stojí kromě „otce myšlenky“ Satoshiho především společnost Nintendo, která ji distribuovala pro svou kapesní herní konzoli GameBoy. V roce 1996 tak světlo světa spatřily dvě verze této hry, Red a Green, které svým hráčům nabídla celkem sto padesát jedna příšerek. Po nečekaném úspěchu bylo publikována třetí verze, Blue, odkud už to bylo jen pár kroků k vydání seriálu, komiksu či populární karetní hry.

Přestože od počátečního úspěchu uběhla už pěkná řádka let, na oblíbenosti Pokémon rozhodně neztrácí. Nové hráče přitáhla nejen mobilní hra Pokémon Go, ale také celovečerní film Pokémon: Detektiv Pikachu z roku 2019, ve kterém hlavnímu hrdinovi propůjčil hlas Ryan Reynolds.

Nejlepší Pokémon hry pro iOS

Jsou to však právě mobilní hry, kterým patří díky za neutuchající popularitou tohoto japonského fenoménu. Které stojí za stažení, pokud patříte mezi majitele jablíčka?

Pokémon GO

Pokémon Go se na trhu poprvé objevil v roce 2016 a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Přestože původně se jednalo o pouhou jednorázovou spolupráci s Google Maps, konečný projekt se zapsal do historie jako v podstatě první hra, která byla společností Nintendo uvolněna k instalaci i na jiná zařízení než herní konzole této značky.

Samotná hra spočívá přenesení hry do reálného světa – hráč se jednoduše pohybuje v reálném světě a prostřednictvím svého telefonu získává důležité herní předměty či Pokébally. Díky propojení s kamerou telefonu tak hráč vidí herní prvky (například právě Pokémony) v reálném světě.

Pokémon UNITE

Pokud vás spíše než rozšířená realita láká klasický koncept mobilních her, sáhnout můžete po hře Pokémon UNITE. Hra, která byla pro mobilní telefony vydána v minulém roce, svým stylem připomíná League of Legends. Děj se odehrává na mýtickém ostrově Aeos Island, kde jsou pořádány turnaje v Unite Battle mezi týmy o pěti členech. Pokud však patříte mezi pravidelné hráče MOBA her, asi není třeba dodávat, že pro získání lepších pokémonů, a tedy i větší šance na výhru, je třeba nakupovat za skutečné peníze. V případě, že se do placení příliš mít nebudete, vystačit si budete muset se základní sadou.

Pokémon TGC Online

Pokud nedáte dopustit na sběratelské karty Pokémon, doporučit vám tak můžeme spíše hru Pokémon TGC online. Těšit se můžete na souboje jeden na jednoho, kdy podobně jako při hře se skutečnými kartami předkládáte karty z předem připraveného balíčku.

Pokémon není jen hra a nebo seriál

Jak už to podobných fenoménů bývá, Pokémon už dávno přesáhl hranice pouhého seriálu či hry. Příkladem může být především množství sběratelských předmětů, mezi kterými najdeme jak sběratelské karty, tak Pokémon herní figurky. V sortimentu však nechybí ani deskové hry, které nalákají do světa Pokémonů i zastánce „offlinu“. Ať už se rozhodnete pro hru deskovou či naopak zůstanete věrní klasice v podobě herní konzole, jedno je jasné – Pokémon je fenoménem, který se rozhodně nechystá zmizet v propadlišti dějin.