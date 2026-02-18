Zavřít reklamu

Nejlepší iOS aplikace pro zjištění hodnoty Pokémon kartiček

Jiří Filip
0

Sběratelství Pokémon karet už dávno není jen nostalgická záležitost z dětství. Pro spoustu lidí se z něj stal plnohodnotný koníček a pro některé dokonce investice. A právě tady přichází otázka, která napadne každého sběratele: Jakou hodnotu mají moje Pokémon kartičky?
Dříve znamenalo zjištění ceny hodiny strávené procházením eBay, diskusních fór a různých databází. Dnes už ale existují iOS aplikace, díky nimž můžete kartu naskenovat přímo z iPhonu a během pár vteřin zjistit její aktuální hodnotu.

TCGplayer – Market Price & Scan

Jedna z nejpoužívanějších aplikací mezi sběrateli, nejen Pokémon karet. TCGplayer čerpá ceny z největšího světového tržiště s trading kartami, takže výsledky odrážejí reálné prodeje, nikoliv jen nabídky. Hlavní výhodou je skener karet přímo přes fotoaparát iPhonu. Aplikace okamžitě rozpozná kartu, zobrazí low, mid a high hodnoty a často i historický vývoj ceny. Kromě Pokémonů podporuje i Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! a další karetní hry. Pro sběratele i investory je TCGplayer skvělý startovní bod, ideální pro rychlé a přesné určení ceny.

Collectr – TCG Collector App

Pokud chcete mít přehled nejen o ceně jednotlivé karty, ale i o celkové hodnotě sbírky, Collectr je přesně pro vás. Aplikace umožňuje vytvářet vlastní kolekce, sledovat hodnotu a kontrolovat aktuální ceny z různých zdrojů. Grafy a statistiky vám ukážou, jestli vaše karta dlouhodobě roste, klesá nebo drží hodnotu. Čisté rozhraní a přehledné ovládání ocení i začátečníci.

Poké TCG Scanner – Dragon Shield

Značka Dragon Shield je známá díky obalům na karty, ale jejich scanner je překvapivě přesný. Aplikace rychle rozpozná Pokémon kartu a zobrazí ceny z více tržišť. Součástí je i základní informace o edici, raritě a variantě karty. Výhodou je vysoká přesnost i u starších nebo mírně poškozených karet, což u skenerů nebývá samozřejmostí.

PriceCharting

Pro ty, kteří kromě Pokémon karet sbírají i videohry, konzole či jiné sběratelské předměty, je PriceChartinguniverzální nástroj. Zobrazuje průměrné prodejní ceny z eBay a dalších zdrojů a rozlišuje stav karty – loose, graded, sealed – protože stav má na cenu obrovský vliv. Je trochu techničtější, ale pokud chcete detailní pohled na hodnotu vaší sbírky, oceníte všechny funkce této aplikace.

Na co si dát při určování ceny pozor

Žádná aplikace vám nedá „oficiální“ cenu – všechny pracují s historickými daty z prodejů a odhady. Skutečná hodnota karty se odvíjí od:

  • stavu karty
  • poptávky v daný moment
  • edice a varianty karty
  • místa a způsobu prodeje

Ideální je proto porovnat cenu alespoň ve dvou aplikacích a podívat se i na aktuální dokončené aukce.

Resumé

Pokud hledáte nejlepší iOS aplikaci pro zjištění hodnoty Pokémon kartiček, jako univerzální volbu doporučuji TCGplayer a Collectr. Obě umožní rychlé skenování, zobrazí aktuální ceny i historický vývoj hodnoty vaší sbírky. Ať už sbíráte jen pro radost, nebo zvažujete investice, tyto aplikace vám výrazně usnadní orientaci v tom, co doma máte – a v dnešním světě Pokémon karet je to skutečně k nezaplacení.

