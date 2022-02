Užitečné weby, které stojí za pozornost: Historické kvízy, likvidace skvrn i dieta (téměř) na míru

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Zajímá vás historie a chtěli byste si své znalosti z ní ověřit netradičním a zábavným způsobem? Můžete navštívit web Wikitrivia, kde bude vaším úkolem seřadit na časovou osu ve správném pořadí nejen historické události, ale třeba také umělecké směry, filmy, nebo nejrůznější potraviny.

Čas od času se každému z nás povede na oblečení „vyrobit“ skvrnu, se kterou si nevíme rady. Pokud zrovna máte po ruce internet, zamiřte na stránku Stain Solutions. Najdete zde seznam všech možných skvrn od A do Z spolu s postupem a prostředky k jejich odstranění, součástí webu je ale také vyhledávání a přehled kategorií.

Chcete se pobavit a otestovat si, jak dobře se vyznáte v logách nejrůznějších značek? Na webu Draw Logos from Memory si můžete vyzkoušet, jak dobře zvládnete zpaměti nakreslit jednotlivá loga. Na nakreslení loga máte neomezené množství času. Ve chvíli, kdy si budete svým výtvorem stoprocentně jisti, stačí kliknout na tlačítko Reveal Logo.

Nedaří se vám ani po měsíci najít tu správnou novoroční dietu? Můžete si ji nechat vytvořit téměř na míru na webu Eat This Much. Stačí zadat vaše stravovací preference, počet kalorií i jídel, které chcete denně sníst, a tato šikovná stránka vám vygeneruje nejen návrh diety, ale nabídne i zajímavé recepty. Kvalifikovaného výživového poradce ale tento web samozřejmě nenahradí.

Zkratka TOSDR znamená „Terms of Service, Didn’t Read“. Co si budeme povídat, smluvní podmínky u spousty služeb přeskakuje celá řada z nás. Pokud se vám nechce číst celý výčet těchto podmínek, ale přesto by vás zajímalo, jestli v nich náhodou někde není háček, můžete zkusit zadat název příslušné služby na webu TOSDR. Zobrazí se vám celkové hodnocení podmínek se zvýrazněnými problematickými body, a můžete si v případě potřeby nechat nakonec zobrazit i plné znění smluvních podmínek.

