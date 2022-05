Do webů se brzy půjde přihlašovat přímo přes Face ID

Vyplňování hesel na webech a aplikacích by mohlo v dohledné době (alespoň částečně) odzvonit. Společnosti Apple, Google a Microsoft totiž dnes společně oznámily plány na co největší rozšíření standardu přihlašování bez hesla, který vytvořila aliance FIDO ve spolupráci s konsorciem World Wide Web. Díky tomu by se tak mělo přihlašování do webů a aplikací jednak zrychlit a jednak stát bezpečnějším.

Princip přihlašování do webů a aplikací pomocí Face ID by byl ve své podstatě naprosto jednoduchý. Při tvorbě účtu by byla zkrátka jen povolena biometrická autentizace s tím, že když by se člověk potřeboval do dané služby přihlásit, nevyskočila by na něj kolonka pro zadání hesla spolu s možností předvyplnění pomocí klíčenky, kterou lze potvrdit právě přes Face ID, ale rovnou rozhraní pro biometrickou autentizaci, jako je tomu nyní třeba na webu iCloudu. Přihlášení přes heslo bude samozřejmě možné i nadále, ale bude o poznání složitější, jelikož pro něj bude u některých aplikací třeba ověření zařízení a tak podobně.

Přestože je rozšíření nového standardu velkým příslibem do budoucna, jedním dechem je třeba dodat, že podobných oznámení vydávají technologičtí giganti každoročně mnoho s tím, že jejich výsledky jsou zpravidla vidět jen velmi málo, či mnohdy vůbec. Vzhledem k užitečnosti tohoto nicméně nezbývá než doufat, že jej potká osud trochu jiný, což však ve výsledku ukáže až čas.