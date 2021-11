Více než 8 z 10 klientů České spořitelny se do digitálních kanálů banky přihlašuje mobilem

Na elektronické bankovnictví pod značkou George spoléhají každý měsíc více než 2 miliony klientů České spořitelny, přičemž přes 1,4 milionu z nich aktivně užívá pro autorizaci platebních transakcí, elektronického podpisu a mnoha dalších operací, bezpečnostní aplikaci George klíč. Pro největší českou banku tuto aplikaci pomohli vyvinout počítačoví experti na kryptografii a online bezpečnost z české společnosti Monet+.

Za současným řešením jsou roky práce. Počátek vývoje prvních mobilních klíčů společnosti Monet+ se datuje od roku 2012. Samotný vývoj George klíče České spořitelny obě společnosti zahájily v roce 2015. I díky vzájemné intenzivní spolupráci a inovativním postupům obou společností se tento nástroj, dnes široce využívaný většinou bank, podařilo maximálně zjednodušit, tak aby vyhovoval nejen bankovnímu sektoru, ale i společnostem mimo něj.

“Zajištění vysoké bezpečnosti a současně i uživatelské přívětivosti tvoří spolu s dostupností služeb aplikace hlavní kritéria pro její vývoj a inovace. Výsledkem je jednoduše použitelná aplikace mobilního klíče. V kombinaci s vysokou penetrací mezi uživateli, je optimálním nástrojem pro elektronické ověřování totožnosti nebo vyjádření vůle klientů. Díky využívání jejich funkcí prostřednictvím standardizovaných protokolů otevírá nové formy digitální obsluhy klienta bez dalších provozních nákladů,” uvádí Milan Hrdlička, Business development manager společnosti Monet+.

Oblíbenost mobilních kanálů banky, v minulém roce jistě akcentovanou covidovou pandemií, dokazují statistiky o jejich užívání. Počet unikátních přihlášení do mobilního bankovnictví George vzrostl v červenci meziročně o 35 % (z 844 tis. na 1,139 tis.). Podobným tempem rostl i celkový počet přihlášení do mobilní aplikace, který stoupl z 23,5 mil. na 32,3 mil. Ukazuje se tak jasná převaha mobilního bankovnictví nad internetovým. Do digitálního bankovnictví George se ze stolního počítače či notebooku přihlásilo zhruba pětkrát méně lidí než z mobilního zařízení. Ještě větší dynamiku růstu vykazuje měsíční počet provedených transakcí, který v červenci meziročně rostl o 51 % (z 3,1 mil. na 4,6 mil.) a objem provedených plateb v měsíci dokonce o 94 % (z 17,8 mld. na 34,5 mld.). Pro přihlášení do digitálních kanálů České spořitelny volili zákazníci v červenci 2021 mobilní zařízení v 85 %, zatímco v lednu stejného roku to bylo 81 %.

Celý systém digitálního bankovnictví je samozřejmě zcela v souladu s aktuálními právními úpravami, která na něj také kladou vysoké nároky a chrání zákazníky i jejich peníze. Upravená legislativa v roce 2019 definovala nové požadavky na bezpečnost digitálních kanálů bank. Tím nejzásadnějším byl požadavek na tzv. silné ověření klienta, kdy se nejčastěji používaná forma SMS autorizace stala nedostatečnou. Mobilní klíč na tento požadavek reaguje využíváním moderních metod ověření, umožňující dvoufaktorovou autorizaci plateb jednoduše a bezpečně vlastním kódem nebo biometrickými metodami. Klienti tak nemusí například při platbě na internetu přepisovat žádné potvrzovací kódy zasílané formou SMS do mobilního telefonu. „Potvrzovat veškeré platby kartou na internetu pomocí aplikace George klíč umožňujeme od konce loňského roku. Dnes mobilní klíč pro potvrzování plateb využívá již přes 80 % našich klientů,“ říká Jan Dachovský, expert na platební řešení v České spořitelně.

Moderní mobilní klíč České spořitelny, George klíč, si zachovává všechny důležité aspekty pro bezpečnou elektronickou komunikaci klienta s bankou. Akcentuje vysoký stupeň zabezpečení, ale zároveň přináší vysoký stupeň použitelnosti a jednoduchost v každodenním užívání. Všude tam, kde to není nutné, nezatěžuje klienta dalším zadáním uživatelského jména a hesla.

Dlouhodobá vzájemná spolupráce obou společností umožnila implementovat inovativní technologie a rozvíjet řešení pro budování moderních a uživatelsky přívětivých online služeb. Snadná integrace bezpečnostních metod do různých aplikací, nové bezpečnostní metody a celkové zjednodušení obsluhy klienta umožňuje onboarding klientů a poskytování bankovní identity třetím stranám. Tím se bance otevírají nové možnosti ve způsobu obsluhy klienta i nové obchodní příležitosti.

Vedle přihlášení a finančních transakci patří k dalším významným inovacím vzdálená obsluha služeb takzvaných nefinančních operací. Měsíčně zákazníci banky autorizují přes 220 tisíc změn v osobních údajích, heslech, PIN, aktivací nových služeb či produktů přímo v digitálních kanálech banky, bez nutnosti návštěvy pobočky. I v tomto ukazateli už převažuje využití mobilní aplikace nad webovým rozhraním.

“Ve vzdálené obsluze služeb vidím velký potenciál a předpokládám, že objem takových operací bude strmě růst. Ostatně události posledních měsíců, spojených s karanténními opatřeními dokázaly, že jejich dostupnost v online kanálech je pro obě strany nejen výhodná, ale i nezbytná. Zákazníci nemusí investovat do změn svých bankovních služeb svůj čas a banka ušetří na nákladech spojených s provozem pobočkové sítě,” dodává Milan Hrdlička ze společnosti Monet+.

Role mobilního klíče v České spořitelně:

nositel identity v online službách

snižuje ceny za provoz ověřování zákazníků

vysoká míra zabezpečení v rozmanitém světě mobilních zařízení

zvýšení uživatelského komfortu

inovace stávajícího způsobů obsluhy klienta

řeší regulatorní požadavky a soulad

digitalizace služeb a úspory v pobočkové síti

propojení online služeb

Budoucnost důvěryhodného a uživatelsky přívětivého mobilního klíče vidí obě společnosti v možnosti banky otevřít se aplikacím třetích stran, využití příležitostí a modelů sdílené ekonomiky, logistiky a otevření nových obslužných kanálů klientů i pružnou reakci na dynamicky se měnící svět akcelerovaný pandemií.