Jak jednoduše zrychlit Face ID by mohlo zajímat mnoho uživatelů, a to především těch, kteří mají starší iPhone s touto technologií. Vůbec poprvé se Face ID objevilo u výročního modelu iPhone X, který byl po boků iPhonu 8 (Plus) představen v roce 2017. Za tu dobu ušlo Face ID, co se vývoje týče, kus cesty. Pokud byste srovnali rychlost Face ID právě původního iPhonu X s nejnovějšími modely iPhonu 13 (Pro), tak si rychlostního rozdílu všimnete prakticky ihned. Navíc k tomu, u poslední generace došlo ještě ke zmenšení výřezu pro Face ID, takže i v ohledu designu se Apple snaží posouvat dál.

Jak jednoduše zrychlit Face ID

Výše jsem zmínil, že Face ID ušlo za svou existenci opravdu kus cesty. V případě, že patříte mezi vlastníky nejnovější generace jablečných telefonů, popřípadě té předposlední, tak vás rychlost Face ID s největší pravděpodobností netrápí. Vlastníte-li však nějaký starší model, tak už můžete pozorovat určitou míru pomalosti. Dobrou zprávou je, že existuje relativně jednoduchý způsob, pomocí kterého je možné Face ID zrychlit – stačí provést deaktivaci jediné funkce. Postup je následující:

Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte Face ID a kód.

Poté se pomocí vašeho kódového zámku autorizujte.

Zde pak sjeďte o kus níže, a to k sekci Pozornost.

a to k sekci Následně pomocí přepínače deaktivujte Vyžadovat pro Face ID.

V dialogovém okně pak deaktivaci klepnutím na OK potvrďte.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše zrychlit Face ID. Samozřejmě je ale nutné za zrychlení zaplatit určitou daň. Face ID funguje při ověřování ve výchozím nastavení tak, že sleduje vaši pozornost – tedy zdali se na iPhone díváte, a zdali jste vůbec živí. Tohle ověření může Face ID při odemykání či jiné autorizaci lehce zpomalit, jelikož se jedná o jakýsi krok navíc. Pokud provedete výše uvedený postup, tak tohle sledování pozornosti vypnete, čímž sice Face ID zrychlíte, avšak na druhou stranu přijdete o prvek bezpečnosti. Po deaktivaci bude možné váš iPhone odemknout i v případě, že se na něj nebudete přímo dívat, popřípadě i tehdy, pokud budete mít přivřené oči.