Vývoj poddisplejového Face ID pro iPhony 14 potvrzen dalším zdrojem

Přestože se zraky naprosté většiny jablíčkářů upírají směrem k iPhonům 13, které si svou premiéru odbudou již příští týden v úterý, od včerejšího večera se poměrně nahlas mluví už i o jejich nástupcích ve formě iPhonů 14. Ty totiž poměrně detailně odhalil velmi přesný leaker Jon Prosser, jehož zdroje se v minulosti ukázaly mnohokrát jako jedny z nejpřesnějších vůbec. Jen pár hodin poté, co informace o iPhonech 14 zveřejnil, se svět dočkal potvrzení zřejmě té nejzajímavější z nich.

Chystané “čtrnáctky” nebo minimálně jejich řada Pro se má příští rok dočkat implementace Face ID a dalších senzorů pod displej s tím, že nynější výřez bude nahrazen jen malým otvorem. A právě práce na tomto řešení potvrdil dnes v noci analytik a expert na displeje Ross Young, který podobné zvěsti od svých kontaktů taktéž slyšel. Jedním dechem však Young dodává, že Apple ještě nemá ve vývoji vyhráno a může se stát, že své plány bude nucen posunout o rok. Zatím však vypadá vše nadějně a my bychom se tak iPhonů takřka bez rušivých prvků v horní části displeje příští rok dočkat měli.

Pokud vám nynější výřez, ale do příštího roku čekat už zkrátka nemůžete, nezoufejte. Solidního upgradu by se totiž měl tento prvek dočkat už letos a to konkrétně poměrně výrazného zmenšení. Díky němu tak vznikne vedle něj více místa, které by mohl Apple využít pro vylepšení stavového řádku, do kterého by se mohl navrátit například procentuální ukazatel stavu baterie. Právě ten totiž mnoha jablíčkářům po přechodu z klasických na bezrámečkové iPhony poměrně dost chyběl. Vše se ostatně dozvíme již příští týden.