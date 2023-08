Fotoaparát příštího iPhonu by mohl nabídnout tyto skvělé funkce

Zvěsti o tom, že by příští iPhony mohly být vybavené kromě jiného periskopovým zadním fotoaparátem, nabírají čím dál konkrétnějších obrysů. Podle nejnovějších zpráv by zmíněný periskopický objektiv mohl nabídnout skvělé funkce pro ostření a stabilizaci obrazu, aniž by bylo nutné zvětšovat velikost fotoaparátu.

Očekávaný periskopový kamerový systém v budoucím iPhonu by mohl obsahovat komponenty, které by měly umožnit pohyb objektivu za účelem automatického ostření a optické stabilizace obrazu, aniž by bylo nutné masivně zvětšovat velikost fotoaparátu. S nástupem iPhonu 12 zavedla společnost u zadního fotoaparátu Apple trojitý systém, který uživatelům zaručoval široký rozsah optického zoomu. Použití tří snímačů fotoaparátu je v takových případech nutné, protože v zařízení není dostatečná tloušťka, která by umožnila použití objektivu se zoomem.

Jedním ze způsobů, jak toto omezení obejít, jsou periskopové fotoaparáty a „skládané“ fotoaparáty – moduly tohoto typu byly použity například už u Samsungu Galaxy S20. Tyto systémy se spoléhají na uspořádání čoček, které odrážejí světlo pod úhlem a využívají spíše šířku smartphonu než jeho tloušťku. Společnost Apple podle dostupných zpráv údajně pracuje na určité podobě skládacího fotoaparátu, který by měl být použit v některém z příštích iPhonů.

V nově schváleném patentu, popisujícím „skládaný fotoaparát s aktuátorem pro pohyblivou optiku“, představuje Apple hned několik způsobů aplikování skládané optiky a možností posunu objektivů. V různých provedeních Apple navrhuje, že by se systém mohl skládat ze dvou hranolů, mezi nimiž by byla skupina čoček složená z více prvků. Hranoly odvádějí světlo podél osy k obrazovému snímači, zatímco skupina čoček obstarává různé optické funkce. Některé varianty tohoto konceptu pro změnu popisují moduly aktuátorů, které využívají jeden nebo více magnetů nebo cívek.

Do závěsného mechanismu by také mohly být začleněny pružiny a závěsné dráty, které by umožňovaly volný pohyb nosičů a jejich návrat do základní polohy. Společnost Apple za dobu existence iPhonu podala celou řadu více či méně pozoruhodných patentových přihlášek, souvisejících s fotoaparáty. Většina z nich nebyla uvedena do praxe – samotná existence patentu tedy nezaručuje, že právě tuto konkrétní soustavu Apple skutečně aplikuje u svých budoucích iPhonů, představa je to ale rozhodně zajímavá.