Dočká se příští iPad mini miniLED displeje?

Server DigitTimes přinesl koncem minulého týdne zprávu, podle které by příští iPad mini měl být vybaven miniLED displejem. Zpráva se ale pomalu ani nestihla pořádně rozšířit mezi fanoušky Applu, a analytik Ross Young, který se specializuje na problematiku displejů, uvedl, že bychom se sice nového iPadu mini mohli dočkat ještě v průběhu tohoto roku, s miniLED displejem ale spíše nemáme počítat.

Ross Young v souvislosti s chystaným iPadem mini uvedl, že se jeho zpráva o absenci miniLED displeje u tohoto modelu zakládá na informacích, které má od společnosti Radian Opto-Electronics. Právě tato společnost by měla firmě Apple dodávat displeje. Je ale zapotřebí mít na paměti, že dodavatelé Applu jsou vázáni přísnou mlčenlivostí, a musí v souladu s filozofií firmy zachovávat maximální utajení, co se budoucích produktů týče. Čas od času ale navzdory vší snaze dojde k úniku některých informací. Známý analytik Ming-Chi Kuo původně prohlašoval, že iPad mini s miniLED displejem by měl spatřit světlo světa již v roce 2020, kvůli celosvětové pandemii COVID-19 ale svůj postoj později přehodnotil.

Budoucí iPad mini nicméně patří mezi zařízení, nad kterými se vznáší řada otazníků, a na jejichž specifikách se analytici nedokáží jednomyslně shodnout. Mluvilo se například o tom, že by měl postrádat tlačítko plochy, přičemž snímač otisků prstů by měl být umístěn přímo pod displejem. Spekuluje se také o přítomnosti USB-C portu nebo o větších rozměrech displeje. Další věc, na které se analytici zatím nedokáží shodnout, je procesor příštího iPadu mini. Podle některých odhadů by měl být osazen procesorem A14 od Applu, jiné zdroje ale hovoří o procesoru A15.