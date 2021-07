Podívejte se na skvělý koncept iPadu mini 6

Byť jsou další konference Applu dlouhé měsíce před námi, již nyní se proslýchá, co můžeme čekat. Podle mnoha zdrojů se můžeme těšit na nový klasický iPad i iPad mini. Právě druhý jmenovaný byl vytvořen ve velmi líbivém konceptu, který můžete zhlédnout v galerii pod tímto odstavcem. Vidět můžeme odstranění klasického domovského tlačítka. Touch ID by se tedy přesunulo zřejmě do uzamykacího tlačítka po vzoru iPadu Air 4. generace. K vidění jsou v konceptu i nové barevné varianty. Líbil by se vám takový iPad mini 6?

